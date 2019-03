Jean-Dominique Senard (l), Vorstandsvorsitzender von Renault, und Hiroto Saikawa, CEO von Nissan geben eine gemeinsame Pressekonferenz in der Nissan-Zentrale in Yokohama. Foto: Eugene Hoshiko/AP (Eugene Hoshiko / dpa)

Das Bündnis solle künftig von einem neuen Vorstandsgremium geführt werden, das die gesamte Kooperation der drei Autokonzerne steuern werde, gab Renault-Chairman Jean-Dominique Senard an der Konzernzentrale von Nissan in Yokohama bekannt. Senard übernimmt die Rolle des Vorsitzenden im geplanten Führungsgremium. Mit der neuen Struktur wollen die Unternehmen ihrer Zusammenarbeit effizienter machen. Der in der vergangenen Woche aus der Untersuchungshaft entlassenen Carlos Ghosn hatte die Allianz geformt und lange geführt. (dpa)