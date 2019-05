Start-up-Investor

Rocket Internet macht mehr Umsatz mit neuen Unternehmen

Der Start-up-Investor Rocket Internet hat dank neuer Unternehmen in seinem Portfolio den Umsatz im ersten Quartal gesteigert. Im Geschäftsbereich „New Businesses“ zog der Umsatz um 85 Prozent an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte.