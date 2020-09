Rückkauf der Aktien geplant

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rocket Internet will von der Börse

Der Start-up-Investor Rocket Internet will sich von der Börse zurückziehen. Dazu werde den Aktionären der Rückkauf ihrer Anteilsscheine für je 18,57 Euro angeboten, teilte der MDax-Konzern am Dienstagmorgen mit. Das ist allerdings weniger als die Papiere am Montag zu Börsenschluss gekostet hatten.