Bremen. Der Bremer Logistiker Röhlig hat seinen Umsatz im Jahr 2017 um elf Prozent auf 609,2 Millionen Euro gesteigert. Firmenchef Philip Herwig und Finanzvorstand Hans-Ludger Körner zeigten sich bei der Präsentation der Geschäftszahlen positiv über die Entwicklung. So könne es ruhig weitergehen.

„2017 war ein spannendes und ereignisreiches Jahr für uns“, sagte Herwig. Er leitet das Familienunternehmen in sechster Generation. Die Produktivität ist zum zweiten Mal infolge um zehn Prozent gestiegen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien die Kosten deutlich geringer ausgefallen als geplant, hieß es. Außerdem eröffnete das Logistikunternehmen innerhalb weniger Monate zwölf neue Standorte in sechs Ländern. Das war in China, Taiwan, USA, Indonesien, Vietnam und Malaysia. Herwig sei stolz, dass der Aufbau der neuen Standorten so gut und effizient funktioniert habe.

Entsprechend entfielen die wichtigsten Sonderausgaben auf den Ausbau des weltweiten Firmennetzwerks sowie in die Investitionen für die IT-Infrastruktur. Das umfangreiche Wachstumsprogramm "Blue Future" startete 2015 und soll 2018 erfolgreich abgeschlossen werden. Einen detaillierten Geschäftsbericht für 2017 soll es im Juni geben.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich mehr als halbiert gegenüber dem Vorjahr. Der lag im Jahr 2017 bei mehr als 2,2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch mehr als 5,4 Millionen Euro. Herwig führte hier die aufwendigen Investitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr an. Rund sechs Millionen Euro steckte Röhlig in die verschiedenen Projekte – der umfangreiche Ausbau des Netzwerks sei dabei noch nicht mit eingerechnet gewesen.

Der Rohertrag bei Röhlig stieg im Jahr 2017 auf rund 133,9 Millionen Euro. Das waren mehr als zwei Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Da waren es noch 131,6 Millionen gewesen. Schwerpunkt blieb dabei die Seefracht mit 56 Prozent Anteil daran. Nach einer Steigerung um fünf Prozent nahm die Luftfracht bei Röhlig 38 Prozent ein. Die Sparte Kontraktlogistik erfuhr ein Plus von 27 Prozent und nimmt 5 Prozent am Gesamtrohertrag 2017 ein. Das verbleibende Prozent des Rohertrags lag im Bereich der Projektlogistik. Durch die Aufstellung ihres Portfolios berge Röhligs Geschäft keine Cluster-Risiken, versicherte Finanzchef Körner.

Herwig führte den Erfolg im abgelaufenen Geschäftsjahr auch auf die Freiheit und Selbstständigkeit zurück, die die jeweiligen Länderteams bei ihrer Arbeit haben. Mit den weltweiten Röhlig-Standorten sei ihm eine Kommunikation auf Augenhöhe wichtig, auch was kulturelle Unterschiede angeht. Die übergeordnete Organisationsstruktur wurde im vergangenen Jahr von einer regionalen Ausrichtung auf eine divisionale verlagert. Vollkommen neu aufstellen werde sich das Unternehmen auch in Zukunft jedoch nicht: „Das lokale Unternehmertum bleibt die Basis“, sagte Körner.

Regional betrachtet konnte Röhlig im asiatischen Markt mit einem Rohertragswachstum von 19 Prozent die deutlichsten Gewinne erzielen. In Australien und Neuseeland verzeichnete das Unternehmen ein Plus von sieben Prozent. Europa und Amerika sind mit 21 und 18 Prozent Rohertragsanteil die wichtigsten Regionen.

Digitale Projekte

Das Unternehmen wird weiter in die Digitalisierung investieren. Herwig sieht Röhlig hier in einer Vorreiterrolle: Bereits 2003 hat das Unternehmen mit "Röhlig Blue-net" eine hauseigene IT-Firma gegründet. Zu den zukünftigen Investitionsfeldern zählen Experimente mit künstlicher Intelligenz sowie die Automatisierung im Bereich Robot Software.

„Digitalisierung ist mehr als E-Mail und Datenverarbeitung“, sagte Körner. "Die Entwicklung kann man nicht ignorieren", sagte Herwig. Kunden sollen jedoch nach wie vor die Wahl zwischen einem analogen und einem digitalen Zugang zu Röhlig haben, betonte er. Eines der wichtigsten aktuellen Projekte sei "Röhlig Real Time" gewesen, ein Werkzeug zur Sendungsverfolgung. „Damit kann der Kunde jederzeit den aktuellen Status der Sendung abrufen und den gesamten Vorgang verwalten“, sagte er. 2018 soll "Real Time" mit neuen Funktionen weiterentwickelt und den Kunden näher gebracht werden. In seiner heutigen Form sei "Real Time" seit Anfang 2016 im Einsatz, so Herwig.

Mit "Sirius" bietet Röhlig zudem ein System an, dass es Kunden künftig erlauben soll, ihre gesamten Lieferketten effektiv zu organisieren. Erste Kunden sind bereits im System eingerichtet. Der weitere Ausbau soll bis Jahresende und darüber hinaus erfolgen. Die Strategie für die kommenden Jahre wird Röhlig zum Jahresende in Chicago auf einer Konferenz vorstellen.

Da die großen Investitionsprojekte nun abgeschlossen sind, rechnet Finanzvorstand Körner 2018 damit, dass sich die positive Entwicklung forstsetzt: „Wir wollen auch in den nächsten Jahren wachsen. Deutlich über dem Markt.“ Das erste Quartal dieses Jahres sei hervorragend verlaufen und habe das Niveau des Vorjahrs klar getoppt.

Röhlig beschäftigt derzeit mehr als 2200 Mitarbeiter in 30 Ländern. Seit 2009 liegt der Unternehmenssitz im Haus am Fluss unweit des Weser Tower. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1852 von dem Thüringer Tabakhändler Carl Röhlig.