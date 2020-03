Börse in Frankfurt

Rückschlag für Dax nach Sprung über 10 000 Punkte

Die Ausschläge am deutschen Aktienmarkt in der Corona-Krise sind weiterhin groß. Der Leitindex Dax überwand am Mittwoch zunächst die Marke von 10.000 Punkten, bevor er deutlich absackte - unter den Stand des Vortages.