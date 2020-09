Börse in Frankfurt

Ruhe am Aktienmarkt vor „Hexensabbat“ - Covestro stark

Am Tag des sogenannten Hexensabbat herrscht Ruhe am deutschen Aktienmarkt. Der Dax lag am Freitag im frühen Handel mit 0,10 Prozent im Minus bei 13 195 Zählern auf der Stelle.