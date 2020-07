Bis zu 170 Piloten betroffen

Ryanair will Standorte in Deutschland schließen

Noch vor dem Winter will die Airline Ryanair mehrere Standorte in Deutschland schließen. Noch in dieser Woche sollen einige Piloten bereits ihre Kündigung erhalten.