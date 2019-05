Der Sand- und Kiesbedarf steige nach Schätzungen jedes Jahr um 5,5 Prozent. Foto: arifoto UG (arifoto UG / dpa)

Der unregulierte Abbau sei für die Umwelt aber gefährlich. „Flüsse, Deltas und Küsten werden ausgewaschen, Sand-Mafias blühen, und der Bedarf steigt“, so die Unep.

Weil die Weltbevölkerung wächst und immer mehr Menschen in Städte ziehen, werde immer mehr gebaut. Der Sand- und Kiesbedarf für Häuser, Straßen und andere Bauten steige nach Schätzungen jedes Jahr um 5,5 Prozent. Die Folgen seien schwerwiegend: Übermäßiger Sandabbau führe an Küsten- und Flusslandschaften vermehrt zu Überschwemmungen, in diesen veränderten Ökosystemen blieben mancherorts die Meerestiere aus. Das UN-Umweltprogramm verlangt eine Regulierung und nachhaltige Bewirtschaftung der weltweiten Sandbestände. (dpa)