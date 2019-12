25 Milliarden Dollar erwartet

Saudischer Ölgigant Aramco: Börsenhandel beginnt Mittwoch

Die Aktien des saudischen Ölunternehmens Aramco werden ab der kommenden Woche an der Börse gehandelt. Wie die Wertpapierbörse des arabischen Königreiches, Tadawul, am Freitag mitteilte, beginne der Handel mit den Aramco-Aktien am Mittwoch (11. Dezember).