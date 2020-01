Wohnungen in einem mehrstöckigem Haus. (Lucas Bäuml/dpa)

Am heiß gelaufenen Mietmarkt in Deutschland deutet sich Studien zufolge eine Beruhigung an. Zum Jahresende 2019 sind die Neuvertragsmieten laut neuesten Zahlen des Hamburger Immobilienspezialisten F+B nicht weiter gestiegen.

Im vierten Quartal hätten die Durchschnittsmieten bei neu abgeschlossenen Verträgen gemessen am Vorquartal stagniert. Das teilte F+B am Montag mit. Im Vergleich zum vierten Quartal 2018 beobachtete die Firma, die Städte und Gemeinden bei der Aufstellung von Mietspiegeln berät, zudem leichte Rückgänge. In einigen Städten gerade in Bayern und Baden-Württemberg seien die Neuvertragsmieten binnen Jahresfrist gefallen: darunter München (-0,6 Prozent), Ingolstadt (-0,7 Prozent) und Fellbach (-3 Prozent).

In Bremen ist die Entspannung ebenfalls zu spüren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging die Miete bei Neuverträgen um knapp 0,3 Prozent zurück auf 7,37 Euro – bezogen auf eine Durchschnittswohnung mit 75 Quadratmetern. Der Bremer Makler Jörg Schlüter sieht, dass die Mieten in der Stadt überwiegend stagnieren. Nur vereinzelt gebe es im Neubausegment noch einen Anstieg. Doch hier sei bereits ein hohes Niveau erreicht mit in der Spitze 14 bis 15 Euro: "Da ist dann Feierabend." Es gebe immer noch günstige Mieten in Walle, Gröpelingen oder auch Huchting, sagt der Geschäftsführer von Hans Schlüter Haus- und Grundstücksmakler und findet: "Wer in Bremen eine Mietpreisbremse fordert, ist am Thema vorbei." Der Trend zu stagnierenden Neuvertragsmieten verfestige sich, sagt F+B-Geschäftsführer Bernd Leutner.

Die Immobilienpreise schossen derweil weiter ungebremst in die Höhe. Seit Jahren laufen die Preise den Mieten davon – die Schere geht weiter auseinander. Gerade deutsche Käufer drängten trotz der kräftig steigenden Preise in den Markt. In Bremen gebe es Potenzial noch für neue Eigentumswohnungen, sagt Volker Löhmann, bei Hans Schlüter für den Verkauf zuständig. Im Bestand komme es dagegen sehr auf den Zustand, das Alter und ebenfalls die Lage an. Generell beobachtet er: „Die Dynamik lässt nach. Die Entwicklung, die wir vor ein bis zwei Jahren durchaus hatten, ist nach meinem Eindruck nicht mehr so rasant.“ In sehr guten Lagen ließen sich zwar höhere Preise erzielen – aufgrund der Nachfrage und Baukosten. Dennoch: „Die Preise steigen nicht für alle Immobilien.“

Der Geschäftsführer des Immobilienspezialisten Empirica, Reiner Braun, konstatiert ebenfalls eine Beruhigung der Lage. Doch es sei zu früh, um eine Trendwende auszurufen: „Der Zuzug in die Schwarmstädte flacht ab und teils hat der Neubau kräftig angezogen.“ In Stuttgart, Düsseldorf und Köln kletterten die Mieten jedoch weiter – auch in Hannover. Fallende Mieten auf breiter Front seien erst in Sicht, wenn günstiger gebaut und die Nachfrage nach Wohnraum gestillt werde, sagte Braun. „Davon sind wir weit entfernt, wir produzieren ja keine Leerstände.“ Strenge Vorschriften, teure Grundstücke und steigende Kosten für Fachkräfte und Material trieben die Baukosten weiter hoch.

++ Dieser Artikel wurde um 18.16 Uhr aktualisiert ++