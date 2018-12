Laut dem Eurpäischen Gerichtshof darf ein Schwarzwälder Schinken nur noch im Schwarzwald geschnitten und verpackt werden - nur so bleibt die Qualität gewahrt. (Patrick Seeger /dpa)

Schwarzwälder Schinken muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Mittwoch nur unter bestimmten Voraussetzungen im Schwarzwald geschnitten und verpackt werden (Az.: C-367/17). Hintergrund ist ein Schinkenstreit in Deutschland, den es seit gut 13 Jahren gibt. Der Schutzverband der Schwarzwälder Schinkenhersteller beantragte 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt, dass Schwarzwälder Schinken nur noch im Schwarzwald geschnitten und verpackt werden darf, damit die Qualität gewahrt bleibe.

Die Firma Bell Food, die den Schinken zwar im Schwarzwald herstellt, aber dort nicht schneidet und verpackt, sieht dies anders. Nach einigen Instanzen rief das Bundespatentgericht den EuGH an. Die Luxemburger Richter schlossen ein Verbot der Weiterverarbeitung außerhalb des Schwarzwaldes nicht aus, setzten dafür aber einen gewissen Rahmen: So müsse belegt werden, dass das Schneiden und Verpacken andernorts erhöhte Risiken für dessen Qualität mit sich bringt. Das sei aber nicht der Fall, wenn diese Risiken auch bei vergleichbaren Produkten gegeben seien.

Der EuGH muss sich auch mit einem anderen Fall von Verbraucherschutz befassen. So dürfen online gekaufte Matratzen einem wichtigen EU-Gutachter zufolge zurückgegeben werden, obwohl ihre Schutzfolie bereits entfernt worden ist. Der Verkäufer könne die Matratze etwa reinigen und wieder verkaufen. „Meines Erachtens ist eine Matratze insoweit mit einem Kleidungsstück zu vergleichen“, heißt es in dem Gutachten. Ein Urteil dürfte in einigen Wochen fallen.