Schließung des Berliner Flughafens Tegel rückt näher

Wie in vielen anderen Städten sind seit Beginn der Corona-Krise auch in Berlin die Terminals menschenleer. In der Hauptstadt sind sogar zwei Flughäfen in Betrieb. Das dürfte sich bald ändern.