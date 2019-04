Kommentar über das Kraftwerk Farge

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schmutzige Energieerzeugung wird abgestoßen

Michael Brandt

Mit dem Verkauf an einen US-Investor signalisieren bisherigen Eigentümer: Die Zukunft der Energieerzeugung liegt nicht in der Steinkohle und nicht in Bremen, meint Redakteur Michael Brandt..