Der Stuttgarter Autobauer Daimler steht schon länger unter Verdacht, Abgaswerte manipuliert zu haben. (dpa)

Jetzt wird es richtig kompliziert im Abgasskandal. Das Kraftfahrbundesamt (KBA) hat einen Rückruf für den Mercedes-Transporter Vito angeordnet. Für die Beamten ist erwiesen, dass der Autobauer eine illegale Abschaltvorrichtung bei der Motorsteuerung einsetzt. Daimler widerspricht und will den Fall, wenn nötig, auch vor Gericht klären. Unabhängig davon werde man aber weiter in vollem Umfang mit den Behörden kooperieren, hieß es.

Betroffen sind 6300 Fahrzeuge mit einem 1,6-Liter-Dieselmotor, davon sind knapp 1400 auf den deutschen Straßen unterwegs. Die Fahrzeuge fallen unter die Abgasnorm Euro 6, die strenge Grenzwerte vorschreibt – solche Autos wären mutmaßlich nicht von Fahrverboten betroffen.

Daimler teilt mit, dass nach Ansicht des KBA, „die spezifische Programmierung von zwei Funktion in der Motorsteuerung“ nicht den geltenden Vorschriften entspreche. Zugleich hieß es in dem Statement, dass man diese Rechtsauslegung zur Not auch vor Gericht klären lasse. Gleichwohl will Daimler das vom KBA geforderte Software-Update aufspielen.

Rechtliche Grauzone

Die Behörde hat den Vito schon seit einigen Monaten auf dem Kieker. Es geht darum, ob bei der Abgasreinigung ausreichend Mengen der Harnstofflösung Adblue eingesetzt werden, um giftiges Stickoxid in ungefährlichen Stickstoff und Wasser zu zerlegen. Laut Daimler sind die fraglichen Funktionen Teil eines Systems, das eine „robuste Abgasreinigung“ sicherstellen soll. Sie dienten nicht dazu, bei Abgastests zu manipulieren.

Die Angelegenheit spielt sich in einer rechtlichen Grauzone ab. Seit geraumer Zeit räumt Daimler ein, dass die Adblue-Abgaswäsche etwa beim Unterschreiten bestimmter Temperaturen zum Schutz des Motors abgeschaltet werde. Dies lassen die Bestimmungen der EU auch zu, aber nur für kurze Zeiträume. Bei Mercedes-Motoren geschieht dies aber mehr oder weniger regelmäßig, was einen massiv erhöhten Stickstoffausstoß mit sich bringt. Umweltschützer sehen darin einen Verstoß gegen EU-Vorschriften. Daimler musste schon im vorigen Jahr mehr als drei Millionen Fahrzeuge für Software-Updates in Werkstätten schicken.