US-Präsident Donald Trump belässt es nicht bei leeren Worten: Seit Mitte März wird die Einfuhr von Stahl und Aluminium in die USA mit Zöllen belegt. China trägt die Hauptlast dieser Strafaktion – und hat seinerseits Zölle auf US-Güter angekündigt. Es droht ein Handelskrieg. Trumps Motivation ist klar: Im Jahr 2017 betrug das Handelsdefizit der USA mehr als 860 Milliarden US-Dollar, wobei das bilaterale Handelsdefizit mit China fast die Hälfte des Gesamtdefizits ausmachte. Diese Überflutung der USA mit ausländischen Waren hat nach Trumps Verständnis Jobs in den USA vernichtet und konnte nicht durch den Überschuss im Dienstleistungshandel ausgeglichen werden. Hier zeigt sich ein Wandel vom Industrie- zum Dienstleistungssektor, wie ihn alle hoch entwickelten Volkswirtschaften durchmachen. Die Verlierer des Strukturwandels lassen sich leicht als Globalisierungsopfer instrumentalisieren: Haben die Chinesen und Europäer – allen voran die Deutschen – die gutmütige Hegemonie der liberalen USA ausgenutzt, um heimische Arbeitsplätze zu schaffen? Kann ein protektionistischer Schutz der US-Industriearbeitsplätze nicht dazu eingesetzt werden, den Wohlstand der USA zu sichern?

Tatsächlich können Schutzzölle die Wohlfahrt einzelner Bevölkerungsgruppen in der zollerhebenden Volkswirtschaft erhöhen. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass die Zustimmung zur „America first“-Politik dort am größten war, wo amerikanische Altindustrien durch chinesische Importe besonders betroffen sind. Und doch hat die Sache mehrere Haken: Einerseits sind die positiven Wohlfahrtseffekte nur zu erwarten, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Allseitige protektionistische Maßnahmen helfen aber keiner Volkswirtschaft. Darüber hinaus gibt es internationale Organisationen, in denen die Richtigkeit der Vorhaltungen, die Trump an die Handelspartner richtet, diskutiert und politisch beantwortet werden können: In diesem Fall ist dies die World Trade Organisation (WTO). Unilaterale Maßnahmen als Strafaktionen müssen Gegenmaßnahmen provozieren.

Und schließlich ist die grundlegende Erzählung Trumps, China und die EU übervorteilten die USA, schlicht falsch. Das dauerhafte Leistungsbilanzdefizit der USA hat einen anderen Grund: Aufgrund der Stellung des US-Dollars an der Spitze der internationalen Währungshierarchie in einem flexiblen Wechselkurssystem ist die US-Währung strukturell überbewertet. Dies zeigt sich in einer positiven Kapital- und einer negativen Leistungsbilanz. Protektionistische Maßnahmen können daran nichts ändern, wohl aber den Welthandel reduzieren und die internationale Wohlfahrt tendenziell schädigen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Zentrums für Ökonomische und Soziologische Studien der Universität Hamburg. Der 57-Jährige wohnt in Bremen-Oberneuland.