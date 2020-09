Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Zum Börsenschluss notierte der deutsche Leitindex mit einem Abschlag von 1,65 Prozent bei 12.842,66 Punkten. Zeitweise war es sogar noch deutlicher bis auf rund 12.753 Punkte abwärts gegangen.

Bereits vor der Eröffnung der US-Börsen hatte der deutsche Leitindex geschwächelt, war dann nach dem Auftakt dort aber deutlich unter Druck geraten. Der US-Arbeitsmarktbericht hatte die Kurse nur vorübergehend gestützt.

Der MDax rutschte am Freitag unter die Marke von 27.000 Zählern, er verabschiedete sich mit einem Minus von 1,18 Prozent auf 26.901,86 Punkte in das Wochenende. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen ging es abwärts.

Kräftige Gewinnmitnahmen an der Wall Street besonders bei den Technologiewerten hatten bereits am Vortag den Dax in die Knie gezwungen, nachdem dieser zuvor noch auf das höchste Niveau seit Februar angezogen war. Auf Wochensicht ergibt sich für den deutschen Leitindex nun ein Minus von rund eineinhalb Prozent.

© dpa-infocom, dpa:200903-99-413049/12 (dpa)