Die Handelskammer Bremen-Brmerhaven fordert die Ausweisung von mehr Gewerbeflächen. Dafür ist nach Ansicht der Kammer auch die Osterholzer Feldmark geeignet. (Christian Walter)

Nach Jahren des stetigen Aufschwungs erlebt die Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven eine konjunkturelle Schwächephase. So gab es nach Angaben der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaveneinen leichten Rückgang der bremischen Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr 2019, während im Bundesdurchschnitt noch ein leichter Zuwachs verzeichnet wird. Auch für 2020 rechnet die Kammer aufgrund von zurückgehender Nachfrage aus dem Ausland mit einer anhaltend schwachen konjunkturellen Entwicklung. Ein weltweiter Konjunkturrückgang mache sich besonders in Bremen bemerkbar, weil das Land besonders vom Export abhänge, sagte Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, am Montag. Aus Sicht der Kammer ist nun die rot-grün-rote Regierung gefordert, mit einer wirtschaftsstärkenden Politik einem Abschwung entgegenzusteuern und bei den öffentlichen Ausgaben die richtigen Prioritäten zu setzen.

„Der Fokus muss jetzt eindeutig auf der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts liegen", so Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen. Die Grundlage für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum seien Investitionen. "Hierfür benötigen die Unternehmen in Bremen und Bremerhaven verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen und kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen für Erweiterungen und Neuansiedlungen." Von der rot-grün-roten Landesregierung, die seit Mitte August im Amt ist, erwartet die Kammer "jetzt zügige Arbeit an den strukturellen Themen, um die knappen öffentlichen Haushaltsmittel im Sinne der Standortqualität für Bremen und Bremerhaven einzusetzen. Wir benötigen dringend investive Maßnahmen, vorrangig Verbesserungen in der Verkehrs- und Digitalinfrastruktur sowie der Bildungsqualität." Nur mit einer zügigen und konsequenten Investitionsstrategie könne das Land auch für kommende Generationen als Unternehmens-, Arbeits- und Wohnstandort attraktiv erhalten.