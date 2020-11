Solidarität für die Lokalen ist gefragt. Der Handel gehört zum Kern der lebendigen Innenstädte. (Friso Gentsch / dpa)

Das Lametta und die Engel müssen geduldig sein. Denn bevor die Weihnachtsdekoration zu voller Geltung kommt, schmücken jedes Jahr zum Black Friday und Cyber Monday Plakate mit Rabatthinweisen viele Schaufenster. Schon Tage vor dem Ereignis fiebert der Handel auf die Schnäppchenaktion hin und streckt die Preisnachlässe gerne gleich auf ganze Angebotswochen. Um den Anlass, Kunden in die Läden zu locken, kommt laut Experten kaum einer mehr rum – das galt schon vor Corona.

In diesem Jahr ist aber alles anders. Einen Ansturm auf die Geschäfte kann sich unter diesen Vorzeichen keiner vorstellen. Kaufrausch in Zeiten der Pandemie? Das passt nicht. Dafür sind viele Kunden aus gutem Grund zu vorsichtig, meiden Warteschlangen, bestellen teils lieber direkt online. Umfragen bestätigen, dass nur ein kleiner Teil Angebote im Laden kaufen möchte.

Vor allem Modehäuser erleben harte Zeiten – ein regelrecht schwarzes Jahr. Insolvenzen ließen nicht lange auf sich warten. Für den stationären Einzelhandel ist Corona ein Dilemma. Eigentlich gilt: Ihr Kunden kommet doch all! Besonders an Aktionstagen wie dem Black Friday und zum Weihnachtsgeschäft im November und Dezember. Doch jedem Händler ist klar, dass Massenandrang gefährlich wäre und ein Risiko für die Gesundheit der Kunden, Mitarbeiter und letztlich für das Infektionsgeschehen. Was wäre zudem die Konsequenz? Sicher einer zweiter Lockdown.

Noch strengere Regeln treffen jetzt größere Geschäfte – der Handel warnt vor diesem Schritt. Von der Verschärfung geht ein Signal aus, besser zurückhaltend zu sein. Seit Monaten leidet derweil das Geschäft enorm. Die Restaurants sind seit Wochen geschlossen, viele Menschen arbeiten wieder im Homeoffice. Und die Weihnachtsmärkte als Frequenzbringer fallen aus. Das bedeutet immense Einbußen. Die Aufenthaltsqualität leidet, mit der Geschäfte vor Ort sonst gegenüber dem Onlinehandel punkten. Wer kann da beim Preis überhaupt großzügig sein?

Hohe Bedeutung der Schnäppchentage

Die Geschäftsleute haben ein großes Verständnis für die Hygieneregeln gezeigt und Konzepte umgesetzt. Zugleich wünscht sich der Einzelhandel angesichts der dürftigen Passantenfrequenzen im Herbst wieder bessere Umsätze. Für manchen ist Weihnachten von so großer Bedeutung, dass in dieser Zeit ein Polster aufgebaut werden muss. Es ist den Innenstädten und Einzelhändlern zu wünschen, dass sie von den Schnäppchenaktionen profitieren und die Rabatte einen Impuls geben.

Welche Rolle die Tage spielen, zeigt Frankreich: Hier verschiebt sich auf Wunsch von höchster Ebene der Black Friday in den Dezember, damit auch die derzeit wegen des Lockdowns geschlossenen Läden davon profitieren. Amazon und weitere Händler zeigten sich auf Druck der Regierung dazu bereit.

Schließlich geht es um große Summen. Der Handelsverband Deutschland erwartet in diesem Jahr rund 3,7 Milliarden Euro Umsatz an den Rabatttagen. Das wäre fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Doch wo landet das Geld? Vor allem die Onlinehändler profitieren alle Jahre wieder von Black Friday und Cyber Monday. Das dürfte, wie Umfragen belegen, stärker denn je der Fall sein. Und natürlich: Der Einkauf im Internet ist durchaus vernünftig im Sinne der Kontaktbeschränkung.

Mehr zum Thema Online-Angebot der Aussteller Weihnachtsmarkt im Internet Bremer Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber fallen aus - zumindest vor Ort. Denn gerade entsteht im ... mehr »

Zugleich müssen Verbraucher überlegen, was der Einkauf im Netz für den Handel in den Innenstädten bedeutet. Die Frage stellt sich in diesem Jahr vor viel brenzligerem Hintergrund. Wenn wir nicht wollen, dass Leerstand das Bild der Einkaufsmeilen prägt, ist Solidarität und weniger Schnäppchenmentalität gefragt. Und es kommt auf den Einfallsreichtum der Händler an. Gibt es einen Onlineshop des Geschäfts? Lässt sich ein Artikel in den Laden bestellen und nur schnell abholen? Oder gibt es ein kluges Gutscheinsystem? Solche Optionen können helfen, damit die Kasse auch für die kleinen inhabergeführten Geschäfte klingelt, die noch übrig sind.

Solidarität ist auch gefragt, weil die Innenstädte mehr sind als nur ein Ort, an dem sich die neue Pfanne oder eine Krawatte kaufen lässt. In ihnen finden Begegnungen statt. Der Handel gehört zum Kern dieser lebendigen Innenstädte.