Weltmarktführer angepeilt

Sektkellerei Henkell übernimmt Mehrheit an Freixenet

Die Sektkellerei Henkell übernimmt die Mehrheit am spanischen Cava-Produzenten Freixenet und will mit diesem den „weltweit führenden Anbieter in der Schaumwein-Branche“ bilden.