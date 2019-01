Personal in der Wäscherei eines Kreuzfahrtschiffs. Löhne zwischen drei und fünf Dollar pro Stunde sind für Arbeiter etwa aus den Philippinen keine Seltenheit. (CHRISTOPH KELLNER)

Hotelurlaub auf dem Wasser erlebt seit Jahren einen Boom. Ein Grund dafür: Kreuzfahrten werden immer erschwinglicher. Das ist möglich, weil es immer mehr und größere Schiffe gibt. Wie sich diese Entwicklung auf die Sicherheit der Schiffe und die Arbeitsbedingungen an Bord auswirkt, hat das Bremer Institut für Maritime Sicherheit (IfMS) der Bremer Hochschule untersucht. In Schulnoten ausgedrückt gab es für die Sicherheit ein „gut“, für die Arbeitsbedingungen jedoch nur ein „ausreichend“.

Mehrfach sind die Sicherheitsstandards an Bord von Kreuzfahrtschiffen in den vergangenen Jahrzehnten überarbeitet worden. Verschärft wurden die Regeln insbesondere nach der Havarie der „Costa Concordia“, die am 13. Januar 2012 auf einen Felsen vor der toskanischen Insel Giglio fuhr. Bei dem Unglück starben 32 Menschen. Dass überhaupt Regeln eingeführt wurden, festgehalten in der internationalen Konvention Solas („Safety of Life at Seas“), war ursprpünglich eine Reaktion auf den Untergang der „Titanic“ im Jahr 1912.

Untersucht haben die IfMS-Experten jeweils drei Schiffe unterschiedlichen Alters der Reedereien Aida Cruises, Costa Crociere, MSC Kreuzfahrten und Tui Cruises in den Fahrtgebieten Mittelmeer sowie Nord- und Ostseeraum. Beauftragt wurde das Institut von der Stiftung Warentest, die über die Ergebnisse in ihrer Januar-Ausgabe berichtet.

Die vier geprüften großen Kreuzfahrtanbieter auf dem deutschen Markt und ihre Schiffe bieten laut Stiftung Warentest ein hohes Sicherheitsniveau. Nach dem Unglück der „Costa Concordia“ hätten die Reedereien für ein verbessertes Notfallmanagement gesorgt, was auch die Tester überzeugt habe. So hätten die Notfallübungen mit den Bedrohungen durch Feuer und Wasser – „den beiden größten Risiken an Bord“ – problemlos auf allen Schiffen geklappt. Einwandfreie Rettungsboote, -inseln und -westen seien auf allen Schiffen in ausreichender Zahl vorhanden.

Dass aber immer größere Kreuzfahrtschiffe vom Stapel laufen, erschwere zügige Evakuierungen, stellt Thomas Jung, Professor für Nautik am Bremer IfMS, grundsätzlich fest. „Neue Schiffe sind so konstruiert, dass sie selbst als ,Rettungsboot' fungieren und trotz großer Schäden den nächsten Hafen erreichen“, sagt Jung. Es werde nach dem Prinzip „Safe Return To Port“ gehandelt. „Die Rückkehr zum Hafen ermöglichen etwa eine Notbrücke und Generatoren in abgetrennten Maschinenräumen.“

Tipp für besonders Sicherheitsbewusste

Auch wenn alle getesteten Schiffe für eine Evakuierung gut gerüstet seien, hat der Experte einen Tipp für besonders Sicherheitsbewusste: „Sie können darauf achten, ein Schiff mit Baubeginn, der sogenannten Kiellegung, ab Juli 2010 zu buchen.“ Seitdem müssten die Schiffe so konstruiert sein, dass sie trotz Schäden den Hafen erreichen können. In der jungen Tui-Cruises-Flotte erfüllen laut Bericht fünf von sechs Schiffen diese Kriterien, bei Costa keines der elf.

Für den Bereich Arbeitsbedingungen stellen die Tester den Reedereien nur ein „ausreichend“ aus – wobei Aida, Costa, MSC und Tui Cruises einen detaillierten Einblick gewährten. Die Reedereien hielten sich zwar an gesetzliche Vorgaben und Tarifverträge – jedoch keine deutschen, „sondern zum Beispiel mit dem Flaggenstaat ausgehandelte. Die erlauben ein hartes Pensum und niedrige Löhne“, so die Tester.

Löhne zwischen drei und fünf US-Dollar die Stunde seien keine Seltenheit, zitiert Stiftung Warentest Maya Schwiegershausen-Güth von der Gewerkschaft Verdi und dem Verband der internationalen Transportgewerkschaften. Das entspreche einem Stundenlohn von 2,65 bis 4,40 Euro, der in den Arbeitsbereichen Hotel- und Servicepersonal gezahlt werde. Häufig stamme dieses Personal aus Niedriglohnländern außerhalb Europas wie Indonesien, Indien und den Philippinen. Oft arbeiteten diese Mitarbeiter täglich zehn bis zwölf Stunden und länger.

Dennoch seien die meisten Angestellten mit ihrer Arbeit zufrieden, wie die Umfragen der Tester ergeben hätten. „Den Knochenjob akzeptieren die Arbeiter vor allem aus einem Grund: Sie verdienen mehr als für eine vergleichbare Position in ihrer Heimat“

Die wenigen höher qualifizierten Angestellten an Bord – häufig EU-Bürger – hätten wesentlich bessere Vertragsbedingungen, etwa was die Vertragslänge angehe. So bleibe beispielsweise ein deutscher Purser, der Versorgungsoffizier an Bord, meist nicht länger als drei Monate auf dem Schiff und habe nach Vertragsende Anspruch auf Soziallleistungen. Küchen- und Deckhilfen verpflichten sich laut der Untersuchung neun bis elf Monate am Stück und bekommen anschließend keine soziale Absicherung.

Alle Anbieter hielten sich an das weltweit geltende Seearbeitsübereinkommen, so die Tester. Es regelt seit 2013 Mindestanforderungen an Löhne, Arbeits- und Ruhezeiten und verpflichtet Reeder, dem Personal kostenlos Unterkunft und Essen zur Verfügung zu stellen. Genau darauf bezieht sich etwa Tui Cruises. „Die Arbeitsbedingungen für die Besatzung sind durch multinationale Abkommen geregelt, die mit einer verantwortlichen Gewerkschaft in individuellen Tarifverträgen weiter spezifiziert sind“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage des WESER-KURIER mit.

„Diese regeln ganz genau Gehalt, Arbeitszeiten und sonstige Leistungen. Die Gehälter liegen über Branchendurchschnitt“, heißt es weiter. Wichtig sei für die Einordnung zur Höhe des Gehalts, dass im Arbeitsvertrag auch Zusatzleistungen wie An- und Abreise sowie die medizinische Versorgung übernommen würden. „Die Vertragslängen variieren und reichen von drei bis neun Monaten, damit gehen wir auch auf die Wünsche der Besatzung ein.“

Europäische Qualitätsflagge

Dass Schiffe von Aida und Costa unter italienischer Flagge fahren, die Tui-Cruises-Flotte die maltesische Flagge hisst und MSC-Schiffe in Malta oder Panama registriert sind, wird im Bericht kritisiert. Denn dadurch profitierten die Reedereien von einer niedrigen Besteuerung, und es ermögliche ihnen, die niedrigen Löhne zu zahlen.

So müssten etwa Eigner in Italien keine Lohnsteuer abführen. In diesem Zusammenhang verwies Tui Cruises noch einmal auf das Seearbeitsübereinkommen. Zur Wahl der Flagge gab das Unternehmen an, bei der maltesischen Flagge handele es sich um eine europäische Qualitätsflagge. Auch unter deutscher Flagge könnten Kreuzfahrtreedereien von steuerlichen Vorteilen profitieren. Außerdem sei Tui Cruises ein deutsches Unternehmen und zahle in Deutschland vollumfänglich Steuern.