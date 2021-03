Börse in Frankfurt

Siemens Energy löst Beiersdorf im Dax ab

Nach nicht einmal einem halben Jahr an der Börse steigt Siemens Energy in den Dax auf. Damit sind künftig zwei Unternehmen aus einer Familie in der Börsen-Eliteliga vertreten.