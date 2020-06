Kinderarbeit für Schokolade: Beim Abbau von Kakaobohnen an der Elfenbeinküste sind zum Teil Kinder im Einsatz. Mit Macheten schlagen sie die Kakaoschoten vom Baum und zerteilen sie später am Boden. (Werner Rudhart/dpa)

Sie ist nicht sichtbar und doch haftet sie manchen Produkten an: Kinderarbeit. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organisation, ILO) sind immer noch mehr als 150 Millionen Minderjährige weltweit als Kinderarbeiter tätig. Knapp die Hälfte von ihnen verrichtet demnach Arbeit, die als besonders gefährlich gilt – so etwa in der Baumwollproduktion oder dem Abbau von Coltan für Smartphones. Die Hälfte dieser Kinder ist jünger als elf Jahre. Die gute Nachricht der ILO: Die Zahl der Kinderarbeiter geht zurück. So waren es im Jahr 2000 noch 246 Millionen Kinder, heute sind es etwa 94 Millionen weniger. Allerdings wird befürchtet, dass die Corona-Pandemie diesen Rückgang stoppen könnte. Der Grund: Verlieren Eltern ihren Job und sind nicht sozial abgesichert, wird eventuell wieder auf Kinder zurückgegriffen.

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Kinderarbeit an diesem Freitag könnte ein prüfender Blick in den eigenen Einkaufswagen lohnen. Welche Produkte sind mithilfe von Kinderarbeit produziert worden? Und wie kann man diese als Verbraucher erkennen und vermeiden? Gestaltungsmacht beim Konsumenten sieht etwa Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU): „Am Ende liegt es auch an uns, den Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei fairen Produkten zuzugreifen. Wir entscheiden so über die Lebensverhältnisse von Millionen Menschen in Entwicklungsländern mit: Ob wir nun Kleidung kaufen, Schokolade, Bananen oder Kaffee", sagte er dem WESER-KURIER.

Noch mehr Unternehmen sollen Menschenrechte einhalten

Bereits im vergangenen Jahr appellierte der Entwicklungsminister an die Verbraucher, etwa beim Kauf von Schokolade auf eine Produktion zu besseren Arbeitsbedingungen zu achten. Zudem soll seit 2014 das „Forum Nachhaltiger Kakao“ – eine gemeinsame Initiative der Bundesregierung, der Süßwarenindustrie und des Einzelhandels – flächendeckende Verbesserungen im Kakaoanbau bringen. Beobachtern zufolge hielten sich bereits viele Schokoladenhersteller in Deutschland aus Angst vor schlechter Reputation an die Selbstverpflichtung, aber das seien noch längst nicht alle. In anderen Branchen sei die Zahl zudem noch geringer. Müller und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollen sie und auch andere deutsche Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, die Menschenrechte im Ausland einzuhalten und ihre eigenen Lieferketten zu kontrollieren.

Doch aktuell schützt die Kakaobauern noch kein Lieferkettengesetz. Wilfried Wunden, Referent für fairen Handel beim Hilfswerk Misereor, rät deshalb nach wie vor zur Vorsicht beim Kauf von Kakaoprodukten. In Westafrika werden Wunden zufolge mehr als zwei Millionen Kinder im Kakaoanbau ausgebeutet, weil die Einkommen der Eltern zu gering seien. An der Elfenbeinküste würden die Kinder etwa mit Macheten die Kakaoschoten vom Baum schlagen und später am Boden zerteilen. Die Verletzungs- und Verstümmelungsgefahr dabei sei enorm, sagt der Referent. Er rät auch dazu, beim Kauf von Kaffee, Tee und Rohrzucker etwa auf Produkte mit dem Fairtrade-Siegel zurückzugreifen, um Kinderarbeit zu vermeiden. Bei anderen Produkten jedoch gebe es kein Siegel – zum Beispiel bei Zigaretten. "Im Tabakanbau ist der Anteil der Kinderarbeit riesig“, sagt Wunden. Auch für Bestandteile von Mischprodukten würden Kinder ausgebeutet, etwa für Kosmetikprodukte, die Glitzerpartikel – die sogenannte Glimmergruppe oder auch Mica – enthalten. Diese schillernden Partikel werden größtenteils in indischen Minen abgebaut.

Eine detaillierte Handreichung für den „Konsum ohne Kinderarbeit“ bietet das Kinderhilfswerk Terre des Hommes. Unter den wichtigsten Siegeln nennt es dort: Weltladen, Fairtrade, Gepa, El Puente, das SPP-Siegel, die Weltpartner, Naturland Fair und viele mehr. Sie zeigen auf zahlreichen Erzeugnissen faire Produktionsbedingungen an: Reis, Getreide, Nüsse, Gewürze, Früchte, Säfte, Wein und Schnittblumen. Marieke Erlenstedt, Referentin für Kinderrechte bei Terre des Hommes, betont jedoch: „Die Verantwortung für nachhaltige Lieferketten kann keinesfalls den Konsumenten allein angelastet werden.“ Sie fordert: Die Politik müsse mit einem verbindlichen Lieferkettengesetz tätig werden.