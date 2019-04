Börse in Frankfurt

Solider Dax behält 12.000 Punkte in Sichtweite

Die Anleger haben sich am Dienstag zögerlich auf das Börsenparkett gewagt. Angesichts der bleibenden Brexit-Unsicherheit startete der Dax zwar schwach in den Handel, schaffte es dann aber knapp mit 0,16 Prozent auf 11.982,56 Punkte ins Plus.