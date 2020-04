Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) leitete die Sonderkonferenz der Fachminister. (Carmen Jaspersen / dpa)

Bremen/Berlin. Solo-Selbständige leiden besonders unter der aktuellen Krise: Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) geht davon aus, dass voraussichtlich deutlich mehr als 1,5 Millionen Solo-Selbstständige in Deutschland in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. Die Bundesregierung hat zwar ein 50 Milliarden Euro schweres Soforthilfeprogramm für diese Gruppe bereitgestellt, doch viele werden davon gar nicht erreicht: Alle jene nämlich, die keine Betriebskosten geltend machen können, weil sie von zu Hause arbeiten, den privaten Pkw und PC nutzen. „Das betrifft den Web-Designer genau so wie den Fensterputzer“, erklärt Vogts Sprecher Kai Stührenberg dem WESER-KURIER.

Auf einer Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister am Donnerstag hat Vogt als derzeitige Vorsitzende nun ein Optionsmodell vorgestellt, der den Betroffenen ersparen soll, erst einmal Arbeitslosengeld II beantragen zu müssen. Stattdessen sollen sie einen pauschalen Betrag von bis zu 1000 Euro je Monat für maximal drei Monate erhalten. 13 Bundesländer tragen dieses bereits Modell mit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) müsse zudem noch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) überzeugen, hieß es. „Wegen des hohen Handlungsdrucks rechnen wir aber mit einer zeitnahen Entscheidung“, sagte Stührenberg.