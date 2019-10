Vor allem der Automobilbau – wie etwa Volkswagen in Wolfsburg – und die Zulieferer in Niedersachsen erwarten schlechte Geschäfte. (Julian Stratenschulte /dpa)

Die gesamte Wirtschaft in Niedersachsen muss sich auf einen Abschwung einstellen. Nach alarmierenden Signalen aus der Industrie erfasst die negative Stimmung auch andere Bereiche wie Handel und Dienstleistungen. Sorgen bereitet den Unternehmen vor allem die internationale Lage, weil viele – wie auch in Bremen – vom Export abhängig sind. Die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) hat rund 1900 Betriebe zum Thema befragt.

Zwar bezeichnen noch 28 Prozent der Firmen ihre aktuelle Lage als gut, während halb so viele (14 Prozent) unzufrieden sind. Der Blick nach vorn fällt aber bereits deutlich negativer aus: Lediglich zwölf Prozent erwarten bessere Geschäfte, 33 Prozent eine Abschwächung. Die Umfragewerte passen ins Bild der realen Wirtschaftsentwicklung. Im ersten Halbjahr fiel das Wachstum schwächer aus, die Leistung der niedersächsischen Wirtschaft stieg verglichen mit dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Preisentwicklung nur leicht um 0,4 Prozent.

Bei den Auftragseingängen der Industrie gab es bereits im August einen deutlichen Rückgang. Aktuell beurteilen 28 Prozent der befragten Firmen ihren Bestand an Bestellungen als zu klein – sechs Prozentpunkte mehr als im Quartal zuvor. Auch bei Dienstleistungen und im Handel wird die Stimmung zusehends schlechter. Besonders unsicher ist das Geschäft weiterhin für Exporteure. „Das Dauerthema Brexit beschäftigt uns“, sagt IHKN-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage. „Aber auch die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA sind in ihrer Dauerhaftigkeit und Zähheit so nicht erwartet worden.“

Eine Folge: Chinesische Firmen träten verstärkt in Europa auf, mit zusätzlicher Konkurrenz für die heimische Wirtschaft. Im Großhandel stagnierten die Umsätze, im Maschinenbau werde das Geschäft schwieriger. Die für Niedersachsen so wichtige Auto- und Autozulieferindustrie sei ebenfalls in Sorge. Der Wandel zur E-Mobilität stelle sie – neben den teils unsicheren Exporterwartungen – vor „große Herausforderungen“.

Erste Wolken ziehen auf

Besser laufen die Geschäfte noch dort, wo die Wertschöpfung vor allem lokal oder regional entsteht. Beiträge zum Wachstum lieferte zuletzt etwa der Einzelhandel – inzwischen seien aber auch dort „stagnierende Umsätze in Sicht“. Man sehe „erste Wolken aufziehen“, so die Kammer. Die große Ausnahme sei die Baubranche. „Unsere Bauunternehmen berichten weiter von vollen Auftragsbüchern“, sagt Schrage – eine größere Abschwächung sei hier bisher nicht zu erwarten. Und auch das Kreditgeschäft vieler Banken bleibe trotz Niedrigzinspolitik „deutlich positiv“.

Die Region Hannover ist nach Angaben des Statistischen Landesamts absolut gesehen der wirtschaftlich stärkste Teil Niedersachsens. Nach den letzten verfügbaren Daten wurden hier 2017 knapp 18 Prozent des niedersächsischen BIP erwirtschaftet. Bezogen auf die Zahl der Einwohner ist jedoch Wolfsburg schon wegen der Bedeutung von VW deutlich vorn: Dort betrug das Pro-Kopf-Einkommen 172.437 Euro (Hannover: 44.768 Euro).

Um etwas gegen die wirtschaftliche Abschwächung zu tun, fordern die Unternehmen mehr Anreize für Investitionen. Dabei dürfe es aber nicht nur um klassische Konjunkturprogramme in Abschwungphasen gehen, sagt Schrage. Strukturelle Verbesserungen wie Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungsverfahren oder die Abschaffung des Solidaritätszuschlags seien entscheidend. „Wir scheinen eine richtige Konjunkturwende, nicht nur eine Delle zu haben.“