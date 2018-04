Viele Banken haben das Niveau der Tagesgeldzinsen mit 0,01 Prozent auf einem symbolischen Wert unter den Durchschnitt gesenkt. (dpa)

Mit ihrem Tagesgeld-Konto ist die ING-DiBa groß geworden. Viele Jahre gab es dort deutlich bessere Zinsen als vor allem bei vielen regionalen Banken. Doch das ist jetzt endgültig vorbei. Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox liegen die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen mit 0,04 Prozent auf einem Rekordtief. Doch selbst diesen Wert unterbietet die ING DiBa noch. Gerade hat die Direktbank die Konditionen für die Bestandskunden noch einmal gesenkt, von schon bescheidenen 0,10 Prozent auf nur noch symbolische 0,01 Prozent.

Mit ihrer Zinssenkung steht die ING-DiBa nicht allein da. Die Consors-Bank senkte ihren Zins für Neukunden von einem auf 0,60 Prozent. Nach sechs Monaten sinkt dieser Zins auch auf 0,01 Prozent. Die BMW-Bank verringerte ihren Tagesgeldzins von 0,20 auf 0,10 Prozent. Nur wenn es um die Gewinnung von Neukunden geht, zeigt sich die ING-DiBa noch großzügig. Für vier Monate gibt es 0,75 Prozent Zinsen (bis 50 000 Euro), bevor der Zins dann auch für diese Kunden auf 0,01 Prozent sinkt. „Das ist lediglich ein Lockangebot, um neue Kunden zu gewinnen“, sagt Stefan Erlich vom Vergleichsportal Kritische Anleger. Den hohen Zinsunterschied zwischen Neu- und Bestandskunden findet er höchst unfair.

Zinsen fallen noch weiter

Wer bisher glaubte, das Tief bei den Zinskonditionen sei schon erreicht und bald werde es wieder in die andere Richtung gehen, sieht sich getäuscht. „Die ersehnte Zinswende bleibt für deutsche Sparer Zukunftsmusik“, sagt Oliver Maier von Ve­rivox. Im Gegenteil, die letzten großen Anbieter beim Tagesgeld pendeln sich auf dem Null-Zinsniveau ein, das von der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgegeben wird und faktisch noch unter der Null-Linie liegt. Denn für die Geldinstitute fällt ein negativer Zinssatz von 0,4 Prozent an, wenn sie überzählige Spareinlagen bei der Europäischen Zentralbank parken. Es kostet sie also Geld. „Für unsere Sparkunden wird es aber keine negativen Zinsen geben“, sagt Alexander Baumgart von der ING-DiBa.

Die Zinsentscheidung der Bank hat Gewicht, denn davon sind 7,4 Millionen Kunden betroffen. „Doch große Verschiebungen im Markt für Tagesgeld zu anderen Anbietern wird es nicht geben“, erwartet Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. Die Kunden hätten sich mit den historisch niedrigen Zinsen abgefunden und reagierten kaum noch auf Zinssenkungen durch Umschichtungen zu anderen Anbietern, die durchaus noch höhere Zinsen zahlen.

„Der Verlust der Kaufkraft des Geldes, der sich schleichend vollzieht, wird von den Sparern meist nicht gesehen, weil der Kontostand auch nach fünf Jahren noch der gleiche ist“, sagt Herbst. Bei einer Inflationsrate von aktuell 1,6 Prozent und der aktuellen Verzinsung bei der ING-DiBa haben 20 000 Euro nach fünf Jahren nur noch eine Kaufkraft von rund 18 500 Euro. Doch kaum ein Sparer macht sich die 1500 Euro Verlust bewusst. Angesichts der hohen Spareinlagen der Deutschen summieren sich die Zinsverluste zu Milliardenbeträgen. Die DZ Bank ermittelte für die Jahre 2010 bis 2017 Zinseinnahmen in Höhe von 436 Milliarden Euro, die den Deutschen auf Grund der lockeren Geldpolitik der EZB entgingen. Pro Kopf sind das rund 5300 Euro.

Die Bundesbürger parken rund 550 Milliarden Euro allein auf Tagesgeldkonten – so viel wie noch nie. Nach einer Übersicht des Vergleichsportals Verivox zahlen 644 von rund 800 Banken keine Zinsen oder nur noch symbolische 0,01 Prozent für das Tagesgeldkonto. Doch es gibt Ausnahmen. Seitdem die HSH Nordbank in den Markt für Spareinlagen eingestiegen ist, hält sie ihre Konditionen stabil. Auf dem Tagesgeldkonto, das über die Hamburger Vermittlungsplattform Zinspilot vermittelt wird, gibt es 0,80 Prozent Zinsen. Auch nach dem Verkauf der ehemaligen Landesbank an Finanzinvestoren bleibt die Bank für zwei Jahre noch im Sicherungssystem der Sparkassen. Die schwedische TF Bank zahlt noch 0,65 Prozent für Tagesgeld.

Höhere Zinsen bei ausländischen Banken

Wer höhere Zinsen als bei ING-DiBa möchte, wird meist nur bei ausländischen Banken fündig. Das gilt für Festgeldanlagen noch stärker als für Tagesgelder. Doch die Übersicht (siehe Grafik) zeigt, es gibt auch immer eine Alternative bei Banken mit deutscher Einlagensicherung. Bei Festgeldanlagen sollte man sich wegen der niedrigen Zinsen nicht länger als zwei bis maximal drei Jahre binden. Hier sind Zinsen zwischen 0,95 Prozent (Varengold Bank) und 1,50 Prozent (AS Privatbank) für eine zweijährige Anlage möglich.

Viele der neuen Anbieter sind nur über Vermittlungsplattformen wie Zinspilot und Weltsparen erreichbar, die als Dienstleister für die Abwicklung der Anlage sorgen. Der Kunde eröffnet bei einer deutschen Bank ein Konto, auf das das Geld eingezahlt wird. Von dort fließt es zur ausländischen Bank und wird nach Ablauf der Anlage wieder auf das deutsche Konto überwiesen. 100 000 Kunden haben bisher über Weltsparen vier Milliarden Euro bei ausländischen Banken angelegt. Zinspilot hat 80 000 Kunden mit einer vermittelten Anlagesumme von 3,5 Milliarden Euro.