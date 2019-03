Die SPD versucht weiter ihr soziales Profil zu schärfen. Die Sozialdemokraten wollen verbilligte Bus- und Bahnfahren für vom Diesel-Fahrverbot betroffene Autobesitzer. Foto: Sebastian Gollnow (Sebastian Gollnow / dpa)

Konkret geht es darum, solche Kommunen bei einem 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) finanziell zu unterstützen, wie aus einem Maßnahmenpaket der SPD-Bundestagsfraktion hervorgeht. Damit solle betroffenen Dieselfahrern neben Prämien der Hersteller zum Kauf neuer Wagen und der technischen Nachrüstung eine dritte Alternative geboten werden, mobil zu sein.

Die SPD schlägt insgesamt fünf Punkte vor, um kurzfristig Fahrverbote zu vermeiden. Das Papier lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vor. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Ein ÖPNV-Jahresticket will die SPD finanziell unterstützen in Kommunen mit zonalen Fahrverboten, also in größeren Stadtgebieten. Solche Beschränkungen gelten bisher in Stuttgart für ältere Diesel, weitere Städte könnten folgen. „Wir wollen die Mobilität in den Städten erhalten“, heißt es in dem Papier. Die Mittel für ein 365- Euro-ÖPNV-Jahresticket könnten aus dem bestehenden Programm „Saubere Luft“ kommen. (dpa)