Es soll jetzt alles sehr schnell gehen. Muss es auch. Noch in dieser Woche sollen die ersten Unternehmen in akuter Geldnot Staatshilfen erhalten, so hat es Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier versprochen. Gerade jetzt kommt es auf Tempo an – nicht nur bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus Sars-CoV-2 und von Medikamenten gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Auch die staatlichen Versuche zur Linderung des wirtschaftlichen Schadens der Pandemie müssen jetzt so rasch wie möglich greifen. Damit Firmen am Monatsende ihre Rechnungen, Lieferanten, Gehälter bezahlen können.

Man kann der Bundesregierung nicht vorwerfen, mit einer klaren wirtschaftspolitischen Antwort auf die Krise zu zögern. Wenn der Bundestag an diesem Mittwoch das Gesetzespaket beschließt, ist diese Entscheidung historisch zu nennen – und das Ausmaß der Hilfen beispiellos. Jahrelang musste sich Deutschland gegen internationale Kritik an seiner Schuldenbremse verteidigen, nun wird sie binnen Tagen außer Kraft gesetzt. Neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro ermöglicht die Notfallregelung dem Staat.

Noch nie seit dem Kriegsende ist Deutschlands Verschuldung so sprunghaft angestiegen, wie es nun als Folge dieses gigantischen Schutzschirms geschehen soll. Allesamt verstummt sind die üblichen Apostel einer eisernen Haushaltsdisziplin. Sie schweigen zu Recht, denn auch eine solche Vollbremsung der Weltwirtschaft gab es in der neueren deutschen Geschichte noch nie. Der Kieler Ökonom Gabriel Felbermayr spricht von der „Mutter aller Rezessionen“. Forschungsinstitute gehen in ihren Prognosen hierzulande von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um sieben bis 20 Prozent aus, je nach Szenario.

Das ist ein kaum vorstellbarer ökonomischer Schaden. Was der deutschen Wirtschaft hilft: Sie hat eine hervorragende Basis zu bieten. Als eine der größten Volkswirtschaften der Welt besitzt sie Reserven und ein im Mittelstand verankertes Fundament, auf das – bei richtigem Umgang mit den Folgen – nach Ende der Krise wieder aufgebaut werden kann. Und: Das Instrumentarium im Kampf gegen die Corona-Rezession ist an vielen Stellen bereits vorhanden. So können viele andere Industriestaaten Deutschland um sein Kurzarbeitergeld derzeit nur beneiden.

Teile der Wirtschaft sind kaum belastet

Auch ist zu bedenken, dass nahezu die Hälfte der deutschen Wirtschaft von dieser Krise nicht oder nur kaum belastet wird. Die Immobilienbranche etwa, Unternehmen der Informationstechnologie, auch wesentliche Teile des Öffentlichen Dienstes werden nicht mit stärkeren Rückgängen ihrer wirtschaftlichen Aktivität zu Buche schlagen. Ob Beiersdorf, wo nun Desinfektionsmittel produziert wird, oder Trigema, die Atemschutzmasken herstellen – viele Betriebe verlagern ihre Fertigung derzeit auch, um den Gesundheitssektor zu beliefern.

Trotzdem ist die Anstrengung gewaltig. Und die deutsche Wirtschaft wird ziemlich sicher eine andere sein, wenn die Corona-Krise überwunden ist. Der Staat als Akteur der Industrielandschaft rückt gerade auf eine noch nie da gewesene Weise im Nachkriegsdeutschland in den Mittelpunkt. Geraten Großkonzerne in Not, wird die Regierung mitunter harte Entscheidungen treffen müssen: Wer als strategisch bedeutsam einzustufen ist und letztlich mit Staatsbeteiligungen vor dem Ausverkauf geschützt werden muss. Und wer nicht.

Zuallererst ist es aber Aufgabe des Staates, eine republikweite Pleitewelle zu verhindern. Schnelle und massive Hilfen müssen jetzt mit so wenig bürokratischem Aufwand wie möglich ihre Empfänger erreichen: vor allem kleinere und mittelständige Betriebe, deren Existenz bedroht ist. Hier ist noch einige Fantasie nötig, bei Behörden und auch bei den Banken. Auch wenn sich derzeit nicht seriös sagen lässt, wie lang der Stillstand noch andauern wird – die deutsche Wirtschaft muss in ihren Strukturen intakt bleiben und gut vorbereitet sein für den Tag, an dem die weitreichenden Einschränkungen gelockert werden und der Aufschwung nach der Krise einsetzt. Der Boom wird kommen, das ist klar.