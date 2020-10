Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,02 Prozent auf 12 540,81 Punkte. Für die abgelaufene Woche deutet sich für den Leitindex damit ein deutliches Minus von rund 2,8 Prozent an. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Freitagmorgen 0,01 Prozent auf 27.192,23 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,1 Prozent auf 3174 Punkte zu.

Leicht positive Impulse liefern die US-Börsen, wo sich der Dow Jones Industrial am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte. Ansonsten sorgt die Coronavirus-Pandemie weiter für Unsicherheit.

