Mit 2,1 Prozent über EZB-Ziel

Stärkste Inflation in der Eurozone seit Ende 2012

In der Eurozone ist die Teuerung so stark wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. Im Juli sei die Inflationsrate auf 2,1 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte.