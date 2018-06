Philipp Wolff, Leiter der Bremer Swapfiets-Filiale, zeigt ein Fahrrad des niederländischen Unternehmens. Man erkennt sie leicht am blauen Vorderreifen. (Christina Kuhaupt)

Das kleinste Bundesland kann einen Rekord vorweisen, für den es sich nicht zu schämen braucht: Unter den deutschen Großstädten mit mindestens 500 000 Einwohnern ist Bremen die Fahrradhauptstadt Nummer eins – knapp 25 Prozent aller Wege werden hier mit dem Fahrrad zurückgelegt. 40 000 Radfahrten in der Innenstadt täglich zählt Ralf Stapp, Geschäftsführer der Bremer Aufbaubank. Im europäischen Vergleich können nur Kopenhagen und Amsterdam einen höheren Anteil an Radverkehr vorweisen.

Beste Voraussetzungen also, um ein Stück niederländischer Drahtesel-Liebe nach Bremen zu holen: Das Start-up Swapfiets hat am Donnerstag eine Filiale am Wall eröffnet. Nach Münster ist es der zweite Deutschland-Standort des jungen Unternehmens.

"Fahrradfahren ist in Norddeutschland fast genauso beliebt wie bei uns in den Niederlanden", sagt Mitgründer Steven Uitentuis. Gerade in Bremen, wo lange Staus derzeit leider zum Alltag gehören würden, könne Swapfiets einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren und mobileren Stadt leisten. "Deshalb freuen wir uns schon jetzt darauf, immer mehr unserer Fahrräder über den Osterdeich rollen zu sehen."

Swapfiets setzt sich zusammen aus swap, Englisch für tauschen, und fiets, dem niederländischen Ausdruck für Fahrrad. "Wir sind eigentlich ein Service-Geschäft", sagt Lucas Vroemen, der für den deutschen Markt zuständig ist. Wer ein Leihrad möchte, registriert sich und lässt sich sein Fahrrad nach Hause oder zum Arbeitsplatz liefern. Das Besondere an Swapfiets: Bei Schäden am Rad kann der Kunde den Service kontaktieren und erhält innerhalb von zwölf Stunden ein Ersatzrad, falls es vor Ort nicht repariert werden kann. Dadurch soll auch verhindert werden, dass kaputte und verlassene Fahrräder die Stellplätze in den Innenstädten blockieren.

Das Monats-Abonnement kostet 17,50 Euro und ist monatlich kündbar. Studenten müssen nur 15 Euro bezahlen. Anmeldegebühren fallen nicht an. Auch der Reparatur- und Tauschservice ist im Festpreis enthalten. Lediglich bei selbst verschuldeten Schäden wird der Kunde zur Kasse gebeten.

In Münster könne Swapfiets nach dem Start im April bereits 400 verliehene Fahrräder vorweisen, sagt Vroemen. In Bremen starte das Unternehmen mit 80 Rädern und 18 Mitarbeitern. Ihre Werkstatt befinde sich in Hastedt. Er sei mit der Entwicklung in Münster zufrieden. Allerdings sind die Zahlen noch ausbaufähig: So sind in Amsterdam 9000 Fahrräder in Benutzung. In Groningen sind es 6000.

Auch Geschäftsführer Onno Huyghe sagt, dass er mit Swapfiets' Engagement in Deutschland bislang zufrieden sei. "Wir schauen, wie es läuft. Bisher läuft es gut." Daher werde Swapfiets sein Geschäft wahrscheinlich auch auf weitere Städte ausdehnen. "Wir wollen in Städte, die wir mögen, weil wir dort arbeiten müssen."

Philipp Wolff leitet das Bremer Geschäft. Der 32-jährige hat Freizeitwissenschaften an der Bremer Hochschule studiert und kannte das Unternehmen bereits, bevor er sich auf die Stelle beworben hat. "Ich hatte schon davon gehört und die Fahrräder in Groningen gesehen", sagt er.

Da am Eröffnungstag sein erster Arbeitstag ist, übergibt Vroemen die Verantwortung Stück für Stück an Wolff. Swapfiets sei es wichtig, lokale Mitarbeiter einzustellen, betont Vroemen. "Die kennen die Städte und wissen, wo die Fahrradstrecken sind."

Nach erfolgreichen Eröffnungen in den Niederlanden und Belgien verfolge Swapfiets aktuell die Expansion auf die deutschen Fahrradstädte. Nächsten Monat soll eine Zweigstelle in Oldenburg hinzukommen, Göttingen und Hamburg sollen in den Folgemonaten erschlossen werden. "Überall, wo man Fahrrad fährt, kann man Standorte gründen", sagt Vroemen. Swapfiets habe Studentenstädte im Visier, da diese traditionell einen besonders hohen Anteil an Fahrrädern im Stadtverkehr aufweisen.

Da jeder Kunde ein eigenes Fahrrad erhält, ist er dafür verantwortlich und sollte sorgsam damit umgehen. Um Diebstahl zu vermeiden, stattet Swapfiets die Räder mit einem Zwei-Schloss-System aus. Kann der Kunde im Falle eines Diebstahls beide Schlüssel vorweisen, hat er das Rad nach bestem Wissen gesichert und einfach Pech gehabt. Er erhält innerhalb von zwölf Stunden ein neues Rad, muss dafür allerdings 60 Euro zahlen. Geht er fahrlässig um und schließt es etwa nicht richtig ab, muss er für das gestohlene Rad aufkommen. Der Kaufpreis liegt bei 450 Euro.

Drei Studenten der Technischen Universität Delft gründeten das Start-up im vergangenen Frühjahr. Angefangen hat Swapfiets mit 40 selbst gekauften Fahrrädern und einem alten Ford als Lieferwagen. Heute nutzen über 45 000 Kunden die Fahrräder mit den charakteristischen blauen Vorderreifen. In Deutschland setzt Swapfiets ein Fahrrad des niederländischen Herstellers Union ein. Das sogenannte Deluxe 7 hat sieben Gänge und ist in drei Größen erhältlich. In den Werkstätten beschäftigt der Fahrrad-Service auch Menschen mit Behinderungen.

Das niederländische Institut für Marketing zeichnete Swapfiets im April 2018 als niederländisches Start-up des Jahres aus. Bei der Pitch-Night der Gründer-Initiative Bremen Start-ups im April hat sich der Fahrrad-Abo-Service durchgesetzt, erzählt Stapp. "Die wollen nicht nur ein Geschäft eröffnen, sondern auch ihre Geschichte an die Leute bringen."