Wegen des Streiks der Piloten und Flugbegleiter von Ryanair fallen am Freitag auch am Flughafen Bremen Flüge aus. Betroffen sind die Verbindungen Bremen-Tampere und Bremen-Mallorca, wie der Billigflieger am Donnerstag auf seiner Internetseite schreibt. Annulliert wurden somit bislang vier von insgesamt 16 Flügen.

Piloten und Flugbegleiter der irischen Airline streiken seit Jahresbeginn wiederholt. Sie fordern höhere Löhne und die Anwendung des jeweiligen nationalen Arbeitsrechts, nicht nur des irischen. Die EU-Kommission hatte Ryanair unlängst ermahnt, sich hierbei an geltendes europäisches Recht zu halten.

Wegen der angekündigten Streiks in anderen europäischen Ländern hatte Ryanair zuvor schon 150 von 2400 Europaflügen abgesagt. Aufgrund der zusätzlichen Teilnahme der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sollen insgesamt weitere 35 bis 45 Flüge von und nach Deutschland ausfallen, erklärte Marketing-Chef Kenny Jacobs am Donnerstag in Dublin. Das wären nur rund 10 Prozent des geplanten Programms.

Die betroffenen Passagiere würden nun informiert. Ryanair rechnet auch damit, dass sich die deutsche Kabinengewerkschaft Verdi an dem Ausstand beteiligen wird. Es sei zu mehreren Kundgebungen aufgerufen worden, erklärte Ryanair-Organisationschef Peter Bellew. Verdi wollte sich erst im Laufe des Tages zu weiteren Maßnahmen äußern.

Nach mehreren regionalen Auseinandersetzungen ist für Freitag der zweite pan-europäische und gemeinsam von Piloten und Flugbegleitern ausgeführte Streik gegen die irische Billigfluggesellschaft geplant. Beteiligt sind Beschäftigte aus Spanien, Portugal, Belgien, Italien, den Niederlanden und Deutschland. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Wettbewerbsbeschwerde bei der Europäischen Union eingelegt, weil sie hinter den europaweiten Absprachen Personal verschiedener Konkurrenz-Airlines vermutet.

Von der Beteiligung der VC am Streik sei man überrascht und enttäuscht, betonten die Ryanair-Manager. Noch am Dienstag habe man in den Verhandlungen große Fortschritte gemacht und etwa akzeptiert, einen deutschen Staatsbürger als Schlichter zu berufen. Ryanair drückt nach eigenen Angaben aufs Tempo. Die Schlichtung könne in fünf bis sechs Wochen abgeschlossen sein, sodass man bis Jahresende Mantel- und Gehaltstarifverträge abschließen könne, sagte Bellew. (dpa)

