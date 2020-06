Gefährlicher Optimismus? Nach dem Einbruch im März haben sich die Aktienkurse rasant erholt. (dpa)

Elon Musk gilt als Spezialist für höhere Sphären. Der US-Milliardär hat schon Sportwagen ins All schießen lassen, die Besiedlung des Mars ist ihm offenbar ein Herzensanliegen. Die Erde sollen die Menschen nach seinen Plänen künftig in unterirdische Röhren bereisen. Die Aktie seines Elektroauto-Konzerns Tesla indes scheint neuerdings nur eine Richtung zu kennen: aufwärts.

Kürzlich knackte das Papier zum ersten Mal die Marke von 1000 Dollar. Wenn das Unternehmen damit wertvoller als Daimler, BMW und Volkswagen zusammen ist, liegt das sicher nicht an seiner Produktivität. Tesla stellt nach wie vor ein Bruchteil der in deutschen Fabriken gefertigten Autos her. Pro verkauftem Fahrzeug erreicht Tesla einen Börsenwert von mehr als 450.000 Euro. Bei Daimler sind es rund 17. 000 Euro.

Wenig mit momentanen Geschäften zu tun

Börsenexperten weisen gerne darauf hin, dass Aktienkurse manchmal nur wenig mit den momentanen Geschäften eines Unternehmens zu tun haben, dafür umso mehr mit Hoffnungen und Erwartungen. Die Gewinne bei Tesla mögen heute noch so mager ausfallen – dem Elektroauto-Pionier wird zugetraut, in ein paar Jahren eine dominante Rolle in seiner Branche zu spielen.

Doch das ist nur bedingt eine Erklärung für den Höhenflug der Tesla-Aktie in den vergangenen Wochen. Insgesamt machte sich Euphorie an der Börsen breit, vor allem bei amerikanischen Technologie-Aktien. Kurse waren plötzlich sogar höher als noch im vergangenen Sommer. Auch der deutsche Leitindex Dax erholte sich nach dem Absturz im März rasant und kletterte schon Anfang Juni wieder über 12. 000 Punkte.

Mehr zum Thema Börse in Frankfurt Dax macht hohe Anfangsverluste fast wett Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag von seinen hohen Anfangsverlusten nahezu komplett ... mehr »

Würde man es mit einem Buchstaben bezeichnen, haben sich die Aktienmärkte wie ein V bewegt. An einen heftigen Einbruch schloss sich direkt eine ebenso steile Aufwärtsbewegung an. Über die ökonomische Lage lässt sich das nicht sagen. Immer noch steckt die Weltwirtschaft tief in der Corona-Rezession. Die Arbeitslosenquote in den USA lag zuletzt bei über 13 Prozent. In Deutschland müssen Exporte und Industrieproduktion erst wieder anziehen, die Gefahr grassierender Firmenpleiten bleibt akut. Die Industrieländer-Organisation OECD befürchtet die schlimmste Rezession in Friedenszeiten seit 100 Jahren.

Was reitet die Investoren? Immer wieder haben die Börsen in der Vergangenheit heftige Erschütterungen oder Phasen des irrationalen Überschwangs erlebt; man denke an die „Dotcom-Blase“ überbewerteter Internetaktien seit 1999. Doch selten waren die Verzerrungen zwischen dem realem Wirtschaftsgeschehen und ihrem Abbild am Aktienmarkt so auffällig wie im Jahr der Pandemie.

Aktien oft erste Wahl für Investoren

Ein Grund dafür ist der anhaltende Überfluss an „billigem Geld“ im Zeitalter des Niedrigzinses. Auch die Corona-Krise hat nichts daran geändert, dass Aktien in Ermangelung anderer attraktiver Anlageziele oft erste Wahl sind für Investoren. Sie haben sich nur zu gerne von den massiven Rettungspaketen der Regierungen und Notenbanken zu Optimismus anstiften lassen. Der spekulative Charakter der Börsengeschäfte hat dabei noch deutlich zugenommen. So sorgten zuletzt große Hedgefonds für reichlich Auf und Ab bei der Lufthansa-Aktie – kurzfristig orientierte Händler, die mit heftigen Kursschwankungen Kasse machen.

Den Takt an den Börsen geben gerade die Zocker an. Umso mehr halten sich die langfristig orientierten Investoren zurück. Schließlich ist die Unsicherheit weiterhin groß. Wie lange hält die Rezession an, wie hart wird es Unternehmen noch treffen? Kommt eine zweite Infektionswelle? Welche politischen Folgen hat es, wenn sich ökonomische Macht immer stärker bei wenigen Großkonzernen ballt, während viele kleinere Unternehmen auf der Strecke zu bleiben drohen?

Die Kursschwankungen der vergangenen Tage sind ein Vorgeschmack. An den Börsen wird es dieses Jahr wohl noch zu einigen markanten Ausschlägen kommen. Und die zwischenzeitliche Rally kann sich schnell als irreführend erweisen. Die Weltwirtschaft wird Zeit brauchen für eine gründliche Erholung. Was die Zocker sicher nicht davon abhält, ihr riskantes Spiel zu spielen.