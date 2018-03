Die Tarifverhandlungen für die rund 72.000 Beschäftigten bei der Deutschen Telekom sind in Hannover in die dritte Runde gestartet. (dpa)

Die Gewerkschaft Verdi ruft bundesweit 5000 Beschäftigte der Deutschen Telekom zu Warntreiks auf. Bestreikt werden sollen Betriebsteile und Einrichtungen der Service- und Techniksparte der Telekom in nahezu allen Bundesländern, so die Gewerkschaft. In Bremen und Niedersachsen kündigt Verdi für Montag, 12. März, Warnstreiks an. Grund dafür sind laufende Tarifverhandlungen mit dem Unternehmen, die Ende März in Berlin in die dritte Verhandlungsrunde gehen sollen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent.