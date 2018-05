Arbeit an der Stahlpfanne in Salzgitter. Die US-Regierung hatte im März Einfuhrzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte erlassen. EU-Firmen wurden davon verschont, allerdings nur bis zum 1. Mai. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)

US-Präsident Donald Trump gewährt den EU-Staaten einen weiteren Aufschub bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium bis 1. Juni. Das gab das Weiße Haus am Montagabend (Ortszeit) in Washington bekannt. Gleiches gilt für die US-Nachbarn Mexiko und Kanada. In der Zeit sollen die Verhandlungen beendet werden. Weitere Aufschübe soll es nicht geben. Trump unterzeichnete am Montag zwei entsprechende Proklamationen.

Für Südkorea wurde im Zuge des gemeinsamen Freihandelsabkommens eine Dauerlösung verhandelt. Für Argentinien, Brasilien und Australien seien Grundsatzeinigungen erzielt worden, die bis zum 1. Juni finalisiert werden sollen.

Nur vier Stunden vor Inkrafttreten

"In all diese Verhandlungen konzentriert sich die Administration auf die Einführung von Quoten, die die Importe begrenzen, Transitlieferungen aus Drittländern verhindern und die Nationale Sicherheit der USA gewährleisten", hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses.

Die Entscheidung fiel in Washington nur weniger als vier Stunden vor Inkrafttreten der Zölle. Die EU und andere Länder wurden bis zuletzt auf die Folter gespannt. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte noch am Donnerstag mit US-Handelsminister Wilbur Ross telefoniert, um eine Verbesserung der Situation erreichen zu können.

Die Bundesregierung hat die neue Schonfrist der USA für die EU-Staaten bei Strafzöllen auf Stahl oder Aluminium "zur Kenntnis genommen". Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in einer am Dienstagmorgen verbreiteten Erklärung mit. Grundsätzlich erwarte die Bundesregierung weiterhin eine dauerhafte Ausnahme. Nunmehr werde die Europäische Kommission mit den Mitgliedsstaaten das weitere Vorgehen beraten.

Für eine unbefristete Ausnahme von den Zöllen verlangt Washington nach Angaben aus EU-Kreisen Handelserleichterungen für US-Unternehmen oder Obergrenzen bei den Stahlexporten.

Die EU will sich aber nicht erpressen lassen. Sie hat bereits Gegenmaßnahmen vorbereitet für den Fall, dass die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahleinfuhren und zehn Prozent auf Aluminium in Kraft treten sollten. Im Gespräch als Vergeltung waren Zölle auf US-Importe nach Europa, etwa Whiskey, Motorräder und Jeans.

Coils (aufgewickelte Metallbänder) auf dem Gelände der Salzgitter AG. (dpa)

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hatte am Wochenende in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg angedeutet, dass es zu Ausnahmen kommen könne. Er machte jedoch keine Andeutungen, um welche Länder es sich handeln könnte und ob die USA dafür Bedingungen stellen.

Die europäische Seite hatte stets angeführt, das eigentliche Problem auf dem weltweiten Stahlmarkt seien Überkapazitäten. Diese werden vor allem von China verursacht. Trump schickt noch diese Woche ein hochrangige Delegation nach China, um die Handelsproblematik zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu lösen. Sie wird angeführt von Finanzminister Steven Mnuchin. China ist auch der größte Gläubiger der hochverschuldeten USA.

Der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Joachim Lang, hatte angesichts der drohenden US-Strafzölle Zehntausende von Arbeitsplätzen in Gefahr gesehen. Im ARD-Morgenmagazin erklärte Lang am Montag, mit den Zöllen drohe eine Stahlschwemme in Europa. Verlierer würden aber nicht nur die Europäer, sondern auch die Amerikaner sein.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach sich für ein „konkretes“ Angebot an Washington aus. Man müsse weiter verhandeln, auch wenn Trump höhere Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU beschließe, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. „Ich persönlich glaube, wir sollten auch ein Angebot vorlegen, ein konkretes, auf dessen Grundlage wir weiter verhandeln können.“

Ziel der Verhandlungen sollte es sein, dass die Zölle generell nach unten gehen. Deutschland habe zwar einen Handelsbilanzüberschuss mit den USA, könne aber nicht versprechen, seine Exporte zu begrenzen, sagte Altmaier. Trump hat schon öfter kritisiert, dass Deutschland wesentlich mehr Waren in die Vereinigten Staaten ausführt als importiert.

Über ein umfassendes neues transatlantisches Handelsabkommen (TTIP) hatten die EU und die USA während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama verhandelt. Das komplexe Vorhaben stieß aber auf großen Widerstand, gerade in Deutschland. Daher wird jetzt von möglichen Gesprächen über ein „TTIP light“ gesprochen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatten Trump am Sonntag noch einmal offiziell aufgefordert, von „handelspolitischen Maßnahmen gegen die Europäische Union“ abzusehen. Andernfalls sei die EU bereit, „im Rahmen der multilateralen Handelsordnung entschlossen ihre Interessen zu vertreten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Merkel hatte zuvor mit Macron und May telefoniert. (dpa)