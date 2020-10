Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der Dax fiel um 1,05 Prozent auf 12.597,30 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel verlor am Freitag 1,12 Prozent auf 27.041,23 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,9 Prozent ein.

Trumps Ansteckung werfe in einer heiklen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs zu viele offene Fragen auf, gab Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets zu bedenken. Am Nachmittag könnte der monatliche US-Arbeitsmarktbericht frische Impulse liefern. Nachdem der ADP-Report freundliche Vorgaben geliefert habe, seien ein kräftiges Stellenplus und eine weiter sinkende Arbeitslosenquote zu erwarten, glaubt Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf.

Die Marktteilnehmer setzten am Freitag auf die als defensiv geltenden Aktien. So gewannen die Papiere der Energieversorger RWE und Eon jeweils rund 0,9 Prozent. Die Anteilscheine der Deutschen Telekom rückten um 0,6 Prozent vor. Gemieden wurden in der Corona-Krise gebeutelten Werte: Anteilsscheine des Turbinenherstellers MTU um 3,1 Prozent und die des Flugzeugbauers Airbus um 3,0 Prozent. Lufthansa-Titel verbilligten sich um 3,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen die Bayer-Aktien mit minus 5,1 Prozent erneut unter Druck. Tags zuvor waren sie nach einem mauen Ausblick auf 2021 bereits um 13 Prozent eingebrochen.

Der wegen der Vorwürfe der Bilanzmanipulation unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke konnte im vergangenen Quartal etwas mehr Leasing-Neugeschäft machen als erwartet. Bekannt wurde nun, dass auch die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls (FIU) im Zusammenhang mit mehreren gegen Grenke erhobenen Verdachtsmeldungen ermittelt. An der Börse ging es für die Grenke-Papiere nach einer Achterbahnfahrt zuletzt um 1,1 Prozent nach oben.

