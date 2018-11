Segnitz-Preisträgerinnen 2018: Annika Elsner und Ayla Rößler (von links) (Karsten Klama)

Bremen. Viele Unternehmen haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Doch mit den internationalen Filialen kommt es häufig auch zu Kommunikationsschwierigkeiten unter Kollegen. Das muss gar nicht immer an der Sprachbarriere liegen, sondern ist auch eine kulturelle Sache. „In Asien werden bei der Lösung von Aufgaben andere Prioritäten gesetzt als in Europa. Manchmal gibt es sogar innerhalb europäischer Länder unterschiedliche Herangehensweisen“, sagt Annika Elsner.

Sie hat für ihre Doktorarbeit untersucht, welche Auswirkungen eine gemeinsame Wertebasis für Unternehmen haben kann, die in unterschiedlichen Ländern agieren: also festgelegte Leitlinien, die die gemeinsame Zusammenarbeit regeln. Ihr Ergebnis: Solch eine gemeinsame Wertebasis kann die Zusammenarbeit der jeweiligen Niederlassungen entschieden verbessern und die Unternehmen dadurch nachhaltig stärken. Mitarbeiter würden sich beispielsweise schneller und besser abstimmen und seien insgesamt konsenzfähiger, sagt Elsner. Die Voraussetzung sei allerdings, dass solch eine Wertebasis aktiv vom Management kommuniziert wird. Häufig enthielten diese Leitlinien Eigenschaften wie Respekt, Verlässlichkeit oder Fairness. „Im Grunde geht es einfach darum, eine gemeinsame Grundlage zu haben, auf der man sich verständigen kann“, sagt Elsner.

Elsners Arbeit wurde dafür nicht nur mit Magnum cum laude ausgezeichnet, sondern hat am Mittwoch in der Glocke auch den Segnitz-Preis bekommen. Der Preis dient der Förderung des Nachwuchses im Bereich Wirtschaftswissenschaften in Bremen und ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert. Verliehen wird er von der Segnitz-Stiftung, die von Hermann Segnitz gegründet wurde. Segnitz war 43 Jahre lang Geschäftsführer eines international agierenden Bremer Weinhandels, den er in vierter Generation leitete. 2006 verstarb er.

Neben Annika Elsner wurde auch Ayla Rößler ausgezeichnet. Sie beschäftigte sich in ihrer Dissertation mit Bremens Stadtmarketing. „Häufig wird Stadtmarketing ausschließlich mit Tourismus verbunden, tatsächlich spielen aber auch die Einwohner eine wichtige Rolle“, sagt Rößler. Denn wenn sich Menschen in ihrer Stadt wohlfühlten, hätte das auch Effekte auf Touristen. „Die Einwohner sind die authentischsten Botschafter einer Stadt.“

Rößler hat herausgefunden, dass es dabei gar nicht nur darum geht, dass Einwohner zufrieden sind. Vielmehr sei die emotionale Verbundenheit der Menschen zu ihrer Stadt der wichtigste Faktor. Rößler entwickelte daraufhin ein Modell, das dem Stadtmarketing dabei helfen soll, diese emotionale Verbundenheit zu verbessern. In Bremen sei die Tendenz insgesamt übrigens positiv, sagt Rößler.

Auch wenn Ayla Rößler und Annika Elsner ihre Promotion an der Universität Bremen abgeschlossen haben, bleiben beide vorerst in der Hansestadt. Elsner arbeitet bereits als Dozentin im Bereich Wirtschaftsethik an der Bremer FOM Hochschule für Ökonomie und Management. Rößler wird demnächst in der Marketing-Abteilung eines Lebensmittelkonzerns anfangen.

Stefan Bellinger freut sich sehr darüber, dass Rößler und Elsner in Bremen bleiben. Solche Leute brauche die Stadt. Er sei vor allem vom Enthusiasmus der beiden Preisträgerinnen angetan. „Man merkt, wie sehr Ihnen Ihre Themen am Herzen liegen“, sagte er den Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Bellinger ist Vorstandsvorsitzender der Segnitz-Stiftung. Er hielt am Mittwoch die Laudatio zur Preisverleihung, war aber selbst nicht Teil der Jury, die sich aus anderen Vertretern der Stiftung und Wissenschaftler der Universität Bremen zusammensetzte.

Die Stiftung gründete Hermann Segnitz mit den Mitteln aus dem Verkauf seines Unternehmens in 1995. Seitdem unterstützt sie verschiedene Projekte und talentierten Nachwuchs an Bremer Hochschulen.