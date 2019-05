Wer nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung viel für den Datenschutz tun musste, hat vorher nur sehr wenig dafür getan. (Patrick Pleul /dpa)

Die Panik war letztlich übertrieben. Im Gegenteil. Als vor einem Jahr die Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde, ist genau das passiert, was auch passieren sollte: Bürger und Unternehmen in der Europäischen Union haben sich plötzlich mit ihren Daten beschäftigt. Ein längst überfälliger Schritt!

Vor der Einführung wurden Horrorszenarien beschworen: Enorm hohe Strafen und ein gewaltiger Aufwand drohen, hieß es von Skeptikern. Beides ist richtig – und auch gerechtfertigt. Wir leben in einer Zeit, in der Daten als das neue Öl gehandelt werden. Das ist zwar etwas plakativ, stimmt im Kern aber. Daten bestimmen unser Leben, sie sind Grundlage für viele Teile unserer Gesellschaft. Unternehmen verdienen damit Geld. Warum sollten wir die Daten dann nicht auch so gut wie möglich schützen?

Dass viele Firmen und selbst kleine Vereine ihre Arbeitsprozesse umstellen mussten, zeigt in vielen Fällen nur, dass die Verordnung nötig war. Denn wer jetzt viel für den Datenschutz tun musste, hat vorher offenbar sehr wenig getan. Dabei muss eines klar werden: Daten sind nicht einfach so da. Sie werden erzeugt und gehören ­irgendwem.