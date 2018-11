Ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht vor, Nummernschilder zukünftig legal automatisch zu erfassen – etwa mit transportablen Anlagen. (Karmann/dpa)

Gerichte verhängen immer mehr Fahrverbote: Dazu gehören unter anderem bereits Köln, Frankfurt, Stuttgart und Essen. Am Mittwoch wurde die Klage der Deutschen Umwelthilfe für mögliche Diesel-Fahrverbote in Darmstadt verhandelt. Ein Urteil wurde noch nicht gesprochen. In Bremen ist die Luftqualität derzeit offenbar noch unter den Grenzwerten, sodass Diesel mit Abgasnorm 5 oder darunter auch weiterhin auf allen Straßen fahren dürfen. Wie Fahrverbote überhaupt umfassend kontrolliert werden können, darauf haben die Behörden noch keine Antwort. Bisher werden händische Stichproben-Kontrollen angepeilt. Ein neues Bundesgesetz könnte aber die automatisierte Überwachung per Kamera ermöglichen. Und dagegen gibt es Bedenken.

Kontrollen „per Hand“ von Ordnungshütern werden derzeit in Hamburg praktiziert, der einzigen Stadt, in der bereits Fahrverbote gelten. Dort gibt es Schwerpunkteinsätze und anlassbezogene Kontrollen im täglichen Dienst. Wenn also etwa ein altes Fahrzeug auffällt, überprüft das die Streife. Allerdings ist die Situation in der Hansestadt insgesamt nicht so gravierend, weil das Verbot dort nur für Abschnitte zweier Durchfahrtsstraßen gilt.

Polizei soll Papiere im Rahmen normaler Kontrollen überprüfen

In Stuttgart ist hingegen das ganze Stadtgebiet betroffen. Anfang 2019 gelten Verbote zunächst für Euro-4er, später auch Euro-5er. Die Polizei soll Papiere im Rahmen ihrer normalen Kontrollen überprüfen. Das tut sie, wenn dies durch äußere Merkmale naheliegt, oder wenn gegen die Halter ohnehin ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes läuft. Parkt also ein Autofahrer mit seinem Euro-4-Diesel ohne Ausnahmegenehmigung falsch und bekommt ein Knöllchen, gibt es wegen des Fahrverbots ebenfalls eins obendrauf. 80 Euro werden beim Verstoß fällig. In Hamburg kommt man glimpflicher davon, dort sind es 20 Euro für Pkw. Auch in Frankfurt laufen Vorbereitungen für Kontrollen. Klar ist bisher: Die Behörden setzen derzeit noch auf altbewährte Verfahren.

Vielleicht müssen individuelle Kontrollen gar nicht sein – zumindest, wenn man davon ausgeht, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur automatisierten Nummernschild-Überwachung durch Bundestag und Bundesrat bekommt. In dem unlängst beschlossenen Text heißt es, die Behörden sollten „im Rahmen von Kontrollen bestimmte Daten, auch automatisiert, erheben, speichern und verwenden sowie auf die Daten des Zentralen Fahrzeugregisters zugreifen können“. Das Nummernschild, Bild des Fahrers und anderes sollen erfasst und gespeichert werden.

Kritik gibt es dazu von den Grünen. Die Einhaltung der Verbote müsse zwar „möglichst effektiv kontrolliert werden“, sagt der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz. Der Gesetzesvorschlag schieße aber weit übers Ziel hinaus: „Die Installation einer solchen voll automatisierten Infrastruktur zur Aufdeckung von möglichen Ordnungswidrigkeitsverstößen ist unverhältnismäßig und auch verfassungsrechtlich äußerst bedenklich.“

„Die angestrebte automatisierte Regelung wird so nicht Bestand haben“, lautet auch die Prognose von Imke Sommer, der Landesbeauftragten für Datenschutz in Bremen. Abgesehen von datenschutzrechtlichen Bedenken wie etwa der Dauer der Datenspeicherung „steht der Aufwand auch in keinem Verhältnis zur Höhe des Bußgeldes“. Da müssten mildere Methoden gewählt werden, findet Sommer, wie etwa die Einführung der sogenannten blauen Plakette, um so die Fahrzeuge kenntlich zu machen, die eine Straße befahren dürfen. Die blaue Plakette wird auch nach wie vor im Hause des Bremer Umweltressorts favorisiert: Das sei eine sinnvolle Methode, nur werde das leider seit Jahren von der Bundesregierung blockiert, sagt ein Sprecher der Behörde am Mittwoch.

In Bremen keine Gefahr für Fahrverbote

Außerdem hält das Ressort weiterhin an der Forderung fest, dass eine technische Pkw-Nachrüstung der betroffenen Dieselfahrzeuge auf Kosten der Autoindustrie erfolgen muss, um die Emissionen kurzfristig zu senken und Fahrverbote in den Städten generell zu verhindern. In Bremen bestehe nach derzeitigem Stand nicht die Gefahr, dass Fahrverbote erteilt werden müssten: Die Luft sei relativ gut. An allen Messstationen seien Werte unterhalb der Schadstoffgrenze gemessen worden. Und die Luft sei von Jahr zu Jahr weniger belastet gewesen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich hingegen keine Sorgen wegen des Datenschutzes. „Man muss sicherstellen, dass nur Aufnahmen von den Fahrzeugen gespeichert werden, mit denen ein Regelverstoß begangen wurde“, sagt Vize-Chef Arnold Plickert. Nach der Aufnahme sollte ein Datenabgleich erfolgen, danach sollten nur Diesel-Sünder gespeichert werden. Daten zur großen Masse der Autos würden nach den Vorstellungen des Gewerkschafters also nicht festgehalten.

Im Gesetzesentwurf steht etwas anderes. Zwar heißt es, dass Daten von berechtigten Fahrern „unverzüglich“ zu löschen seien. Zugleich ist jedoch die Rede von einer „absoluten Löschungsfrist von sechs Monaten“ – in dieser Zeit müsse festgestellt werden, „ob das Fahrzeug an der Teilnahme am Verkehr im Gebiet mit Verkehrsverboten berechtigt oder nicht berechtigt ist“.

Die Möglichkeit zur automatisierten Nummernschild-Erkennung samt Datenabgleich wertet die GdP positiv – das könnte eine Hilfe sein für die Streifenpolizisten. Man müsste hierfür aber mehr Büropersonal einstellen, um die Fälle zu bearbeiten, sagt Plickert. Die Automatisierung sei umso dringlicher, als man derzeit wegen Personalmangels nicht in der Lage sei, die Verbote umfassend zu kontrollieren. Führe man die Überprüfungen dennoch durch, drohten andere Überprüfungen etwa auf Alkohol am Steuer wegzufallen.

"Aus datenschutzrechtlicher Sich unverhältnismäßig"

Die Automatik soll den Ordnungshütern Arbeit abnehmen. Doch selbst Behörden aus den Städten mit Fahrverboten sind nicht begeistert. Ein Sprecher des Innenministeriums in Baden-Württemberg verweist ebenfalls auf Verfassungsbedenken. Aus Hessen heißt es: „Die automatisierte Nummernschild-Erfassung sieht die Stadt Frankfurt am Main aus datenschutzrechtlicher Sicht derzeit als unverhältnismäßig an.“

Sogar aus Bayern kommt Kritik am CSU-geführten Bundesverkehrsministerium. In einem Schreiben des Innenministeriums in München an das zuständige Berliner Referat vom 30. Oktober heißt es, es bestünden „hinsichtlich der anlasslosen Datenverarbeitung datenschutzrechtliche Bedenken“. Unbehagen löst auch aus, dass nicht nur das Fahrzeug – also das Nummernschild –, sondern auch der Fahrer fotografiert werden soll.

Und was sagt das Haus des Verkehrsministers Andreas Scheuer selbst zu den Bedenken? Dort gibt man sich relativ wortkarg. Bisher nur so viel: Den datenschutzrechtlichen Regelungen des Gesetzentwurfes hätten beide Verfassungsressorts – Justiz- und Innenministerium – sowie die Bundesdatenschutzbeauftragte zugestimmt.