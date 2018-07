Die Zeichen stehen auf Sturm für die türkische Wirtschaft – aber Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zieht es nach seinem Wahlsieg vor, noch mehr Wind zu machen statt sein Haus zu schützen. Während die Inflation rast, die Landeswährung Lira seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent an Wert zum Dollar verloren hat und das enorme Leistungsbilanzdefizit weiter wächst, beruhigt der Autokrat die Investoren nicht, sondern versetzt sie in Angst und Schrecken. Er machte seinen Schwiegersohn zum Wirtschaftslenker, hält an gefährlich untauglichen Wirtschaftsrezepten fest und verschaffte sich institutionellen Zugriff auf die Zentralbank. Um die Geldflucht zu stoppen, drohte er indirekt schon mit Kapitalkontrollen.

Die Reaktion der Märkte ist eindeutig. Die Lira sackt immer weiter ab, der Branchendienst Bloomberg warnt, die Türkei werde „für Investoren unbrauchbar“, und die Ratingagentur Fitch stufte das Land am Freitag noch weiter in den Ramschbereich hinab.