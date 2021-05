Christian Rath (l.) und Henning von der Wense, von StadtLandHolz in ihrer Werkstatt. (CARMEN JASPERSEN)

Eigentlich wollte Henning von der Wense im vergangenen Jahr einen Laden im Schnoor eröffnen: „Für uns der perfekte Ort“, sagt er. Doch dann kam die Seuche und er war froh, dass er noch rechtzeitig aus dem schon unterschriebenen Mietvertrag aussteigen konnte. So verkauft er seine Produkte seit dem 1. April 2020 nur online, doch das Geschäft läuft gut an.

Seine Idee erscheint auf den ersten Blick nicht sonderlich originell. Geschenke, die mit einer persönlichen Widmung oder einem Namen oder einem Bild versehen sind, gibt es schon seit Jahrhunderten. Ob gemalte Unikate auf Porzellantassen oder Frühstücksbrettchen mit geschnitzten Intarsien, einer besonderen Art der Holzdekoration. Doch Handarbeit ist teuer. Henning von der Wense hat sich eine Maschine gekauft, die mit einem Laser zumindest die Schnitzerei und Gravur ersetzen kann. Weil er als Sohn eines Försters mit Holz aufgewachsen ist, wollte er ohnehin bei dem Werkstoff mit der natürlichen Ausstrahlung bleiben.

Der Laser von StadtLandHolz bei der Arbeit.

Im Weihnachtsgeschäft 2019 hatte er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und Studienfreund Christian Rath einen kleinen Shop auf dem Online-Portal Etsy eröffnet. Sie wollten ausprobieren, ob es eine Nachfrage zu ihrer Idee gibt. Und sie wollten herausfinden, was so eine Laser-Graviermaschine alles kann. Mit dem Ergebnis: Die Nachfrage war da, aber die kleine Maschine konnte nicht alle Kundenwünsche umsetzen. Trotzdem lief das Weihnachtsgeschäft im letzten Jahr vor Corona gut. Und von der Wense, der damals noch bei einem Hersteller ökologischer Verpackungen angestellt war, wusste, dass er seine Anstellung kündigen und sich auf seine Firma konzentrieren sowie eine größere Maschine anschaffen konnte.

Firma mit kurzen Wege

Henning von der Wense hat kaufmännisches Geschick. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität in Wien begann er seine Laufbahn bei Delivery Hero, das einst Foodora ins Leben rief. Mittlerweile ist es einer der größten Essenslieferdienste weltweit, Mitglied im Deutschen Aktienindex und damit eines der 30 stärksten Unternehmen des Landes.

Heute gilt seine Aufmerksamkeit Stadtlandholz. Weil die Firma dort sitzt, wo er auch wohnt, sind die Wege kurz. Seine Frau hilft mit und beantwortet Kundenanfragen auch nachts. „Ich bin junge Mutter und wenn ich nachts zum Stillen ohnehin wach bin, kann ich nebenbei auch E-Mails beantworten“, sagt Annabell von der Wense. Sie und ihr Mann sind stolz auf den Ruf, der ihrer Firma vorauseilt: „Sauschnell“ seien sie.

Christian Rath und Henning von der Wense (r) , von StadtLandHolz in ihrer Werkstatt vor dem Laser.

Das Sortiment von Stadtlandholz ist vielfältig. Frühstücksbrettchen aus heimischen Hölzern kann er noch gut selbst beschaffen. Brotdosen mit Holzdeckel kauft er zu. Ebenso wie Taschenmesser aus einer großen französischen Schmiede, deren Holzgriffe oder Klingen verziert werden können. „Wir probieren gerade aus, welche Produkte sich gut verkaufen. Und weil wir bislang nur den Webshop und ein großes Lager haben, können wir uns das auch erlauben“, sagt von der Wense. Aber während die normale Kundschaft durch den Boom des Online-Handels auf das wohl größte Warenangebot aller Zeiten Zugriff bekommt, gestaltet es sich für die geschäftlichen Kunden etwas schwieriger. „Wir müssen länger suchen, bis wir mit Geschäftspartnern ins Gespräch kommen und anschließend haben wir das Büro voll mit Warenmustern“, sagt Christian Rath.

Aus der Fülle an Mustern wird ausgewählt, was ins Sortiment kommen soll. Auch dann wird noch nach besserem gesucht: „Die Deckel unserer Brotdosen sind aus Bambusholz, das ganz aus Asien transportiert werden muss, dabei gäbe es gute heimische Hölzer“, sagt von der Wense.

„Wir haben keine Stehrumchen im Sortiment“

Und was läuft gut im großen Sortiment? "Jetzt zur beginnenden Grillsaison verkaufen wir sehr viele Fleischbretter", sagt Henning von der Wense. Die massiven großen Holzbretter mit der umlaufenden Rille am Rand sind seit einiger Zeit beliebt. Mit persönlicher Widmung oder einer Zeichnung wird das Brett dann zum Unikat. Ein Geschenk, das auch genutzt werden kann. „Wir haben keine Stehrumchen im Sortiment“, betont Christian Rath, alle Produkte hätten auch eine Funktion. Doch ob man sich tatsächlich auf dem Frühstücksbrett, das prominent in seinem Büro ausgestellt ist und auf dem großflächig eine Fotografie des Brandenburger Tors ins Holz gelasert wurde, sein Marmeladenbrot schmieren möchte, ist eine persönliche Entscheidung.

„Das schwierigste ist anfangs, den Laser mit der jeweiligen Form vertraut zu machen. Die Software des Lasers so einzustellen, dass auch die richtige Stelle getroffen wird“, sagt von der Wense. Danach gehe es recht einfach weiter: „Man könnte sagen, der Laser ist eine Art umgekehrter 3D-Drucker“, sagt er und lacht. Während ein 3D-Drucker feines Granulat aus Kunststoff oder Metall zu einer festen Substanz verbindet, dass beinahe jede gewünschte Form möglich macht, fräst der Laser aus dem Block heraus. So wie man früher mittels Holzstich Druckplatten für das grafische Gewerbe entwickelt hat, so schnitzt der Laser mittlerweile vollautomatisch. Und durch geregelte Energiezufuhr lassen sich sogar Graustufen ins Holz drucken, die durch den unterschiedlichen Grad der Verkohlung entstehen.