Der schon seit geraumer Zeit in negative Schlagzeilen geratene Volkswagen-Konzern muss – nach den Worten seines neuen Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess auf der Hauptversammlung in diesen Tagen – „noch ehrlicher, offener und anständiger“ werden. Auch muss die Überzeugung vorherrschen, dass nicht alles, was möglicherweise legal auch legitim – also ethisch richtig – sei. Weiterhin fordert er eine offene Unternehmenskultur ein, „in der Widerspruch nicht erstickt, sondern belohnt“ wird.

Der kritische Leser dieses Statements wird zunächst davon ausgehen, dass der neue Vorstandsvorsitzende es ernst meint mit diesen an sich selbstverständlichen Forderungen an den Konzern, hat er doch schon Karriere-Stationen bei den Unternehmen Bosch und BMW absolviert. Deren „Corporate Social Responsibilty“, wie der Internationale Begriff für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln genannt wird, hebt sich von den autoritären Strukturen beim Wolfsburger Konzern merkbar ab.

Wird Diess gelingen, eine andere ­Unternehmenskultur zu implementieren? Welche Werte, Normen und Überzeu­gungen werden künftig Vorrang haben? Wie ist der Konzern mit seinen Kunden im Zusammenhang mit dem Dieselskandal umgegangen, welche auch strafrechtlichen Standards sind bewusst verletzt worden? In Erinnerung ist auch, dass der Leiter der Historischen Kommunikation bei Volkswagen wegen einer der Unternehmensleitung nicht genehmen Buchbesprechung das Unternehmen verlassen musste.

Der Konzern muss endlich anfangen, „ehrlich, offen und anständig“ zu werden und es damit auch ernst meinen! Nach einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung vor einigen Jahren ist die Mehrheit der Unternehmer in Deutschland der Überzeugung, dass sie eine größere gesellschaftliche Verantwortung tragen als andere. Diese Überzeugung teilen nahezu alle Familienunternehmen. Es ist doch offensichtlich: Zur gesellschaftlichen Verantwortung gehört eine Vorbildfunktion. Aber vor allem geht es um Wahrhaftigkeit.

Ein Konzern von der Größe, die VW erreicht hat, hat nicht nur im wirtschaftliche Sinne Vorbildfunktion. Wenn der Neue bei VW es mit Kulturwandel ernst meint, müssen die Prinzipien einer gelingenden Unternehmenskultur angestrebt werden. Es muss Verantwortung für Fehlverhalten in der Vergangenheit übernommen werden. Die durch den Skandal betroffen Kunden müssen eine Wiedergutmachung erfahren, materiell und im Sinne ehrlicher entschuldigender Kommunikation.

In den Medien ist zu lesen, Herbert Diess sei „demütig im Ton“ vor sein Auditorium getreten. Das reicht aber nicht. Es muss auch eine tätige Demut folgen.

Zur Person

Unser Gastautor

leitet das Institut für Unternehmensgeschichte der Hochschule Bremen. Er beschäftigt sich auch mit Unternehmenskommunikation.