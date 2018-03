Neue Flüge und Hotels

Urlauber kehren nach Tunesien zurück

Nach politischen Unruhen und Anschlägen in den vergangenen Jahren wächst die Tourismusbranche in Tunesien wieder. In diesem Jahr hofft das nordafrikanische Land auf noch mehr deutsche Urlauber.