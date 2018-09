Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

US-Notenbank Fed nimmt Dax-Erholung den Schwung

Die Abwärtstendenz an der Wall Street nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank hat sich auch am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,46 Prozent auf 12 328,77 Punkte und konnte somit nicht an die jüngste Erholung anknüpfen.