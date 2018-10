Die Bahn und die Gewerkschaften EVG und GDL beraten über neue Tarifverträge. Ziel sind Verhandlungen ohne Streiks. (Sven Hoppe /dpa)

Aus Fehlern lernt man, heißt es. Diese Weisheit gilt in jedem Fall für die Bahn und die Gewerkschaften EVG und GDL, die eine erneute Eskalation bei den Tarifverhandlungen vermeiden wollen. Alle drei Parteien zeigten zu Beginn der Beratungen in dieser Woche Gesprächsbereitschaft. Diese Bereitschaft tragen sie auch nach außen, etwa wenn DB-Personalvorstand Martin Seiler von einem sachlichen und konstruktiven Verhandlungsauftakt spricht oder GDL-Chef Claus Weselsky möglichst ohne Streiks zu einem Ergebnis kommen will.

Diesen Umgang müssen die Verhandlungspartner beibehalten. Nur so lassen sich unnötige Arbeitsniederlegungen vermeiden. Davon profitieren am Ende nicht nur die Fahrgäste, sondern auch der Konzern und die Gewerkschaften. Werden die Löhne nur um einen Prozent erhöht, rechnet die Deutsche Bahn mit zusätzlichen Ausgaben von 90 Millionen Euro im Jahr. Weitere Kosten durch einen möglichen Streik und vor allem verärgerte Kunden kann sich der Konzern generell nicht leisten – und bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage schon gar nicht. Für die Gewerkschaften geht es auch um das Image, das bei früheren Arbeitsniederlegungen massiv gelitten hat. Wenn die Verhandlungspartner Wort halten, wird es dieses Mal aber nicht so weit kommen.