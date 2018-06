Lise Ivanouw vom Hersteller Hippomini zeigt, wie Kinder spielerisch lernen. (Koch)

Start-ups spielen vor allem in der Softwareentwicklung, im elektronischem Handel und bei digitalen Dienstleistungen eine Rolle. In der Bildung konnten sich bisher nur wenige Ideen dauerhaft etablieren. Am Dienstag sind Unternehmen und Bildungsexperten zu Bremens erster Start-up-Bildungsmesse "New School" zusammengekommen, um sich zu vernetzen und über die aktuelle Lage der Branche zu diskutieren.

"Bildung ist für Investoren eher uninteressant, das große Geld geht woandershin", sagte Tobias Himmerich von Eduvation, einem Verband für Start-ups im Bildungsbereich. Die meisten Gründer finanzierten ihre Unternehmen in der Anfangsphase selbst. Ein weiteres Problem für Unternehmen in der Bildung sei die Kundenakquise: Da Schulen geschlossene Systeme seien, hätten viele Start-ups Probleme, an Lehrer und Schulleiter heranzutreten. Eduvation helfe vor allem dabei, Kontakte herzustellen und Ansprechpartner zu vermitteln.

"Im Bildungsbereich muss der Staat finanzieren", sagte Bremens FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner. Der Bund sei da gefragt. Das Kooperationsverbot, das die Bildung zur reinen Ländersache macht, gehöre abgeschafft. Durch die vorgestellten Ideen könne Schule individueller gestaltet werden und mehr Spaß bereiten. Die FDP-Fraktion hatte die Messe initiiert.

Spielerisch lernen

Zu den Unternehmen, die im Weserstadion vertreten waren, gehört Brainyoo. Die Smartphone-App soll mit digitalen Karteikarten effektives Lernen unterstützen. Studyhelp vermittelt Kurse für Schule und Universität, sowohl online als auch in Form von kurzen Intensivkursen. Die Entwickler von Schoolfox bezeichnen ihre App als Alternative zu Whatsapp: Speziell für Schulen und Vereine soll sie die Kommunikation von Terminen, Elternabenden und Krankmeldungen digital vereinfachen. Meinschulprojekt vermittelt fremdsprachige Gäste im Rahmen von Projektwochen an Schulen.

Der dänische Hersteller Hippomini bietet Produkte an, die spielerisch Wissen vermitteln sollen. Auch wenn es um digitale Kompetenzen gehe, wolle das Unternehmen Kinder vom Bildschirm wegholen. Mit dem kleinen Roboter Cubetto etwa sollen Kinder analog an das Programmieren herangeführt werden. "Es ist weit davon entfernt, Codezeilen zu schreiben. Aber es ist ein Anfang", sagt Lise Ivanouw und zeigt das Prinzip: Kinder legen Befehlstasten nacheinander auf das hölzerne Tablet. Per Knopfdruck befolgt der Roboter die Befehle in der Reihenfolge, in der sie gelegt wurden. Wer vorausschauend plant, kann Cubetto so durch Labyrinthe manövrieren.