Schon im vergangenen Jahr ist die Profitabilität der größten Autohersteller der Welt leicht zurückgegangen. Und die Gewinnmargen werden zusätzlich leiden. (dpa)

Die gute Nachricht für die deutsche Autoindustrie lautet: Das Geschäft läuft. Noch. Da mag das Ansehen der Branche durch den Abgas-Skandal noch so sehr gelitten haben – die Produkte werden gekauft. Fast 17 Millionen Fahrzeuge werden die heimischen Pkw-Hersteller dieses Jahr voraussichtlich bauen, im Inland wie im Ausland. So viele waren es nie zuvor.

Doch vieles spricht dafür, dass die Jahre der Rekordgewinne und stetigen Absatzerfolge bald vorbei sein werden. Schon im vergangenen Jahr ist die Profitabilität der größten Autohersteller der Welt leicht zurückgegangen. Und die Gewinnmargen werden zusätzlich leiden. Gewaltige Investitionen sind nötig, um die angekündigten Elektromodelle auf den Markt bringen zu können.

Geld verdienen die Konzerne mit diesen Autos am Anfang nicht. Gleichzeitig steigen die Preise für Rohstoffe wie Kobalt, die in den Batterien stecken. Auch das Wachstum in wichtigen Märkten wie China wird sich Experten zufolge verlangsamen. Die Risiken nehmen also zu. Und viele Konzernstrategen, die bislang der Erfolg verwöhnte, werden umdenken müssen.