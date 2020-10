Viele Arbeitnehmer in Deutschland bleiben lange bei einer Firma. Foto: ARD ZDF Deutschlandradio Beitrag/ARD ZDF Deutschlandradio Beitrag/obs (ARD ZDF Deutschlandradio Beitrag / dpa)

Viele Menschen in Deutschland halten ihrem Arbeitgeber vergleichsweise lang die Treue. Im Jahr 2019 waren 44,3 Prozent der Beschäftigten seit mindestens zehn Jahren bei ihrem aktuellen Arbeitgeber tätig, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.

Allerdings: Im Jahr 2009 lag dieser Anteil noch höher bei 47,5 Prozent, wie die Behörde mitteilte. Fünf bis zehn Jahre am gleichen Arbeitsplatz war im vergangenen Jahr knapp jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland tätig (19,1 Prozent). Gut ein Drittel der Beschäftigten (36,6 Prozent) hatten ihren aktuellen Job erst seit weniger als fünf Jahren.

Durchschnittlich arbeiteten Vollzeiterwerbstätige in Europas größter Volkswirtschaft im vergangenen Jahr 41 Stunden pro Woche. Bei knapp jedem Zehnten (9,7 Prozent) waren es regelmäßig sogar mehr als 48 Wochenstunden. Und auch Arbeit am Wochenende ist dieser Auswertung zur „Qualität der Arbeit“ zufolge keine Seltenheit: Im Jahr 2019 arbeitete knapp ein Viertel (24,1 Prozent) der Erwerbstätigen ständig oder regelmäßig an Samstagen. Immerhin 12,8 Prozent der Erwerbstätigen waren sonntags im Einsatz.

