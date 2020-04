In Tiefkühlpizzen wurde "tendenziell" weniger Salz festgestellt. Hier gibt es laut Bundesministerium aber noch viel Reduktionsbedarf. (Oliver Berg / dpa)

Für eine gesündere Ernährung sollen Fertigprodukte mit weniger Zucker, Fett und Salz auskommen. Um dieses Ziel zu erreichen, beschloss die Bundesregierung Ende 2018 eine von der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner vorgelegte „Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie“.

In Vereinbarungen mit mehreren Branchenverbänden wurden die Ziele bis 2025 formuliert. Meist geht es dabei um weniger Zucker. So soll in Frühstückscerealien für Kinder eine Reduzierung um mindestens 20 Prozent erreicht werden. In gesüßten Milchprodukten für Kinder und Erfrischungsgetränken sollen es minus 15 Prozent sein. Dabei sollen Rezepturen nach und nach umgestellt werden, damit es beim gewohnten Geschmack bleibt.

Zwischenbilanz im Vergleich zu 2016

Um die Wirksamkeit der freiwilligen Branchenzusagen nachzuvollziehen, hat das bundeseigene Max-Rubner-Institut (MRI) eine erste Vergleichsuntersuchung gemacht und nun eine Zwischenbilanz im Vergleich zu 2016 erhobenen Daten vorgelegt. Wie das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mitteilt, sind danach in Quarkzubereitungen für Kinder 18 Prozent weniger Zucker und eine Abnahme des Energiegehalts um zehn Prozent festgestellt worden. Knusper-Schoko-Cerealien für Kinder enthalten der Zwischenbilanz zufolge 17 Prozent weniger Zucker, bei Kinderjoghurts sind es sieben Prozent bei einer Abnahme des Energiegehaltes dieser Produkte um 18 Prozent. Im Vergleich zu 2018 sei 35 Prozent weniger Zucker in Erfrischungsgetränken für Kinder enthalten.

Das MRI fand zudem in Tiefkühl-Pizzen "tendenziell weniger Salz", so das Ministerium. Pizzen derselben Sorte wiesenijedoch stark unterschiedliche Salzgehalte auf ‒ zum Teil variierten sie um über 200 Prozent. Das zeige, dass bei vielen Produkten noch Reduktionspotenzial bestehe, so das Ministerium.

Alle Ergebnisse des Monitoring im Internet

Die Erhebung des MRI umfasst die Untersuchung von 1.129 Joghurtzubereitungen, 240 gesüßten Quarkzubereitungen, 373 trinkbaren Milchmischerzeugnissen, 1.709 gesüßten Erfrischungsgetränken, 892 Frühstückscerealien und 394 Tiefkühlpizzen. Über alle untersuchten Produktgruppen hinweg wurden 267 Produkte mit sogenannter Kinderoptik erfasst. Alle Ergebnisse des Produktmonitoring 2019 sind im Internet veröffentlicht.

Die Ergebnisse zeigten, dass es "in die richtige Richtung" gehe, kommentiert Klöckner. "Positiv ist, dass in vielen Fällen auch die Gesamtkalorienzahl der Produkte sinkt, wenn Zucker reduziert wird." Das sei entscheidend. Es werde weiterhin eine "engmaschige Erfolgskontrolle" geben. Klöckner: "Gesetzte Ziele müssen erreicht werden. Und dort, wo es hakt, muss nachgebessert werden.“

Kritik an freiwilliger Basis

„Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es sinnvoll, dass sich Verbraucher schrittweise an eine niedrigere Gesamtsüße von Lebensmitteln gewöhnen, erläutert der Präsident des Max Rubner-Institutes, Pablo Steinberg. Die Aufnahme von weniger Zucker und insgesamt weniger Energie seien wichtige Erfolgsfaktoren zur Prävention von Übergewicht und Adipositas und "damit auch zurecht Kernziele der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie“.

In Deutschland gelten 47 Prozent der Frauen, 62 Prozent der Männer und 15 Prozent der Kinder als übergewichtig. Zu viel Zucker, Fett und Salz erhöhen auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Verbraucherschützer und Mediziner kritisieren das Vorgehen auf freiwilliger Basis und fordern seit längerem ein stärkeres Gegensteuern auch mit Werbebeschränkungen oder Extra-Steuern. (dpa/rab)