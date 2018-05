Die HSH Nordbank steht für einen der größten Bankenskandale in Deutschland. (Reuters)

Die HSH Nordbank steht für einen der größten Bankenskandale in Deutschland und wird die Bürger Hamburgs und Schleswig-Holsteins wohl weit über 20 Milliarden Euro kosten und auf Jahrzehnte belasten. Die Bank hing zehn Jahre am Tropf der Steuerzahler. Statt sie rechtzeitig abzuwickeln, wurde von den Landesregierungen der drohende Konkurs verschleppt. Dies zwang die EU dazu, den Verkauf oder die Abwicklung zum 28. Februar 2018 anzuordnen.

Die Landesregierungen entschieden sich für den Verkauf an US-amerikanische Hedgefonds. Beide Landeschefs erklärten, dass sie die HSH als Gesamtbank verkauft und einen „unerwartet guten Kaufpreis“ von etwa einer Milliarden Euro erzielt hätten. „Ein Schlussstrich unter falsche Entwicklungen bis 2008“, so Olaf Scholz, damals noch Hamburgs Erster Bürgermeister. Die tatsächlichen Belastungen für die Bürger verschwieg er.

Es bestehen begründete Zweifel, ob es sich wirklich um einen Verkauf handelt und nicht um einen Deal mit Hedgefonds, um eine geordnete Abwicklung zu verhindern. Faktisch ist die Bank wegen ihres negativen Unternehmenswertes nicht verkäuflich. Wurden deshalb die als „unerwartet guter Kaufpreis“ angepriesene Milliarde Euro mit einem sogenannten Kaufpreisanpassungsmechanismus versehen, der den Preis bis zum Schluss offen lässt?

Verdacht bestätigt

Die verspätet veröffentlichte Bilanz 2017 bestätigt den Verdacht: Durch Vorziehen der Verkaufsentscheidung in das Jahr 2017 und den scheinbaren Abbau von faulen Krediten rund 6,5 Milliarden Euro zulasten der Zehn-Milliarden-Länder-Garantie wurden wohl Bilanzierungstricks möglich, welche die Käufer beim Kaufabschluss für 2018 um eine Milliarden Euro besser stellen und ihnen die Zahlung eines fiktiven Kaufpreises ermöglichen.

Der schleswig-holsteinische Landtag wurde vorgeführt, als er im April in Kiel einstimmig dem Verkauf zustimmte, während zeitgleich die HSH in Hamburg ihre Bilanz 2017 vorstellte. Die Einstimmigkeit im Landtag täuschte. Durch Druck der Landesregierung sowie bewusste Fehlinformationen wurden die meisten Abgeordneten in eine schwere Gewissensnot gebracht. Von der Landesregierung war ein Drohpotenzial aufgebaut worden, und wichtige Unterlagen mit Hinweis auf das Bankgeheimnis blieben vorenthalten. Es blieb auch unbewiesen, der Deal sei wirtschaftlicher als eine transparente Abwicklung. Der Kaufvertrag wurde und wird wie ein Staatsgeheimnis gehütet und soll in Teilen nur geschwärzt zugänglich sein. Ein solches Vorgehen bei Entscheidungen zur HSH ist nicht neu.

Die Hamburgische Bürgerschaft wird im Juni über den angeblichen Verkauf entscheiden. Wie es aussieht, droht das HSH-Desaster wie bereits 2009 zum schweren politischen Skandal zu werden.

Zur Person

Werner Marnette war von 1994 bis 2007 Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutschen Affinerie AG und von Juli 2008 bis März 2009 Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein.